Сеть АТБ отказалась дальше работать с Roshen: в супермаркетах распродают остатки продукции

Магазины сети АТБ бизнесмена Геннадия Буткевича не смогли договориться с кондитерской корпорацией Roshen Петра Порошенко и продают остатки сладостей этой торговой марки, новую продукцию не завозят. Об этом сообщает Forbes.

Контракт на поставку продукции Roshen в АТБ закончился в конце 2021 года. И хотя АТБ была стратегическим партнером и обеспечивала большую долю продаж Roshen, переговоры безрезультатно длятся уже два месяца.

Выручка АТБ в 2021 году, по данным компании, достигла 179,8 млрд грн ($6,4 млрд). По информации отраслевого рейтинга Candy Industry, выручка Roshen в 2021 году – $800 млн.

Это не первая подобная ситуация "АТБ-Маркета" в сотрудничестве с крупными производителями. В 2021 году с полок торговой сети на полгода исчезали напитки мирового гиганта Coca-Cola: "Фанта", "Кола", "Швепс" «Спрайт. Но затем вернулись.

По словам экспертов, поставщикам сложно игнорировать крупные объемы заказов сети. Но в обмен на объем приходится уступать маржу, которая в других сетях может быть выше.

В Roshen утверждают, что компания не будет выходить из переговорного процесса, но у них есть и другие направления реализации продукции

Telegram-канал "Все ходы записаны" сообщает, что годовой оборот продукции Roshen в сети "АТБ" составлял около 2,5 млрд грн, причем сеть давала кондитерам 9,5% выручки. Доля Roshen в общем обороте "АТБ" составляла 1,4%.

Корпорация Roshen входит в ТОП-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Она выпускает около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тысяч тонн продукции в год.

Компания АТБ основана в 1993 году и специализируется на розничной торговле. Ассортимент магазинов составляет более 3 500 наименований товаров продовольственной и непродовольственной группы, из которых около 26% - собственных торговых марок. В 2021 году ритейлер АТБ также вошел в тройку ведущих дискаунтеров Центральной и Восточной Европы. У сети около 1 300 магазинов.

Бренд национальной сети магазинов-дискаунтеров АТБ стал самым дорогим в украинской ритейл-отрасли. Также АТБ вошел в пятерку самых дорогих брендов Украины. Он возглавил и национальный список компаний с самыми высокими доходами.