АТБ и "Аврора" заняли третьи места в рейтингах дискаунтеров Центральной и Восточной Европы

Украинские ритейлеры АТБ и “Аврора” вошли в вошли тройку ведущих дискаунтеров Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), как следует из исследования Colliers ExCEEding Borders Retail Report.

В отчете ExCEEding Borders о торговой недвижимости и рынке дискаунтеров региона ЦВЕ рассматривалась ситуация и перспективы на рынках 16 стран: Албании, Беларуси, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Чешской Республики, Эстонии, Латвии, Венгрии, Литвы, Черногории, Румынии, Польши, Словении, Словакии и Украины.

Украинская продуктовая сеть АТБ заняла третье место по числу магазинов — их у нее 1270. Больше этого показатели только у немецкой компании Schwarz Group, владеющей Lidl, у которой больше двух тысяч магазинов, и польской Biedronka — свыше трех тысяч.

Украинская "Аврора" заняла третье место среди непродовольственных дискаунтеров региона ЦВЕ — в нее входят 650 магазинов. Ее опередили Pepco с 2500 магазинами и KIK с 1000 магазинов. Примечательно, что в отличие от большинства конкурентов магазины "Аврора" находятся только в одной стране.

Colliers International — многопрофильная компания, которая предоставляет профессиональные услуги в сфере коммерческой недвижимости. Ее офисы действуют в 67 странах.

Украинская компания АТБ основана в 1993 году и специализируется на розничной торговле. Ассортимент магазинов составляет более 3500 наименований товаров продовольственной и непродовольственной группы, из которых около 26% - собственных торговых марок.

"Aврора" - всеукраинская сеть по продаже бытовых мелочей.

Ранее сообщалось, что бренд национальной сети магазинов-дискаунтеров АТБ стал самым дорогим в украинской ритейл-отрасли. Также АТБ вошел в пятерку самых дорогих брендов Украины. Он возглавил и национальный список компаний с самыми высокими доходами.