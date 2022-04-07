МХП через бойові дії на Донбасі зупинив фабрику, яка виготовляла сосиски ТМ "Бащинський"

Агроіндустріальний холдинг МХП через посилення бойових дій на Донеччині вирішив тимчасово призупинити роботу одного зі своїх підприємств — ПАТ "Український бекон" — заради забезпечення безпеки працівників.

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Як йдеться у повідомленні компанії, незважаючи на складності воєнного часу, МХП більше місяця забезпечував операційну діяльність "Українського бекону", підтримуючи постачання необхідної для виробництва сировини та логістику готової продукції.

"Однак ситуація на Донеччині загострюється. Згідно з повідомленнями Міністерства оборони України, окупаційні війська РФ продовжують концентрувати великі сили на сході держави. Подальший наступ окупантів у Донецькій області збільшує ризики та небезпеку для життя співробітників підприємства та унеможливлює його роботу", — сказано в ньому.

У МХП зазначають, що допомагають працівникам підприємства з евакуацією. Частина переводиться на роботу на інші підприємства МХП з наданням тимчасового житла. При цьому всім співробітникам "Українського бекону" буде надано фінансову компенсацію.

Також холдинг повідомляє, що зараз активно працює над запуском інших виробничих майданчиків, щоб і надалі забезпечувати ринок продукцією торгової марки "Бащинський", яка вироблялася на зупиненому підприємстві. Однак такий запуск потребує додаткового часу, тому МХП попередив партнерів про можливість тимчасових затримок у постачанні цієї продукції.

"Ми переконані, що компанії сприймуть це повідомлення як відповідальні партнери, які розуміють, що безпека співробітників в обставинах війни є пріоритетом для МХП. Ми також впевнені, що разом з усіма нашими партнерами обов'язково впораємося з тимчасовими труднощами", — йдеться у повідомленні.

У МХП додають, що оскільки бачать ключовим завданням для себе підтримання продовольчої безпеки України, докладатимуть максимум зусиль для відновлення постачання м'ясо-ковбасних виробів українським споживачам.

Зазначимо, що фабрика "Український бекон" (раніше "Європродукт") розташована в селі Водяне Друге у Краматорському районі Донецької області (раніше відносилася до ліквідованого Костянтинівського), що за 30 кілометрів по прямій від околиць Горлівки та 35 кілометрів від околиць Донецька.