За півтора місяці війни борщ в Україні подорожчав на 13% – BRDO

За півтора місяці від початку повномасштабної війни Росії проти України вартість борщу збільшилася на 13%.

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Про це свідчить новий індекс борщу від експертів Офісу ефективного регулювання (ОЕР) BRDO.

У компанії повідомили, що при підрахунку індексу BRDO використовує офіційні дані Міністерства фінансів за середньомісячними цінами на продукти.

За даними BRDO, 15 квітня 2022 року порція борщу на чотирьох осіб, приготовлена за традиційним рецептом, коштувала 92,49 грн. Порівняно з 1 березня 2022 року – 81,84 грн – ціна зросла на 13,02%.

В Офісі ефективного регулювання підкреслили, що всі інгредієнти борщу, крім білокачанної капусти, подорожчали від 3% до 21%.

Зокрема, найбільше зросла ціна м'яса. Далі за шкалою подорожчання – картопля, морква, сметана.

Єдиний овоч, ціна якого зменшилася – капуста (-5,38%). Майже не подорожчав буряк (+3,01%).

При цьому у BRDO поки що не можуть підтвердити актуальність індексу для регіонів України, що перебувають у зоні активних бойових дій.

Як заявила головний економіст BRDO Юлія Корнєєва, до основних причин подорожчання м'яса в Україні можна віднести зростання собівартості виробництва продукції: існує висхідна цінова динаміка на корми та ветеринарні препарати, також зросли транспортні витрати.

"Через низьку рентабельність виробникам стає невигідно вирощувати свиней, водночас покривати нестачу продукції імпортом зараз теж дуже важко. Розрив логістичних ланцюгів поставок призведе до виникнення дефіцитів на окремих територіях, що, безумовно, викличе подальше зростання цін", – розповіла Корнєєва.

За її словами, фактором, що тримає від ще більшого зростання цін на свинину, є різке падіння купівельної спроможності населення, яке змушене економити, відмовляючись від м'яса.

Аналітики вважають, що ринок насичений продукцією, яку виробники зараз не зможуть експортувати, що в короткостроковому періоді позитивно впливатиме на цінову динаміку.

"Однак у довгостроковій перспективі інфляційний тиск зростатиме. Втрата експортної виручки призведе до значного зниження прибутковості виробників, які згодом намагатимуться компенсувати втрати. Також на ціни вплине стрімке зростання логістичних витрат, вартості енергоресурсів, насіння та добрив", — резюмували в ОЕР.

Раніше повідомлялося, що звільнення територій Чернігівської та Сумської областей, а також подальше налаштування внутрішньої та зовнішньої логістики зуміли переламати ціновий тренд на українському ринку овочів борщового набору, тож ця продукція почала дешевшати.

У той же час втрата південних регіонів може призвести до відсутності ранніх овочів на українському ринку, тому ціни очікуються на досить високому рівні.

Окрім цього, окупація українських областей та активні бойові дії можуть призвести до різкого зниження посівних площ під усіма категоріями овочів борщового набору.

Нагадаємо, у січні вчені Інституту аграрної економіки прогнозували, що у першому кварталі 2022 року борщовий набір подорожчає ще на 15-25% проти цін на початок 2022 року.