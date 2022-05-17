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В Украине создали 22 телеграм-канала для быстрого поиска работы в разных городах: список
В телеграмм-каналах можно искать работу без резюме и даже без опыта, используя соответствующие хэштеги.
Платформа Work.ua создала телеграмм-каналы для быстрого поиска работы в разных городах Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Так, ежедневно в 22 телеграм-каналах городов Украины появляется несколько десятков предложений работы, которые отбирают модераторы. Вакансии проверяются на предмет востребованности, полноты описания и зарплаты.
В телеграм-каналах можно искать работу без резюме и даже без опыта, используя соответствующие хештеги.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Список телеграм-каналов:
- Киев - https://t.me/workua_kyiv ;
- Днепр - https://t.me/workua_dnipro ;
- Львов - https://t.me/workua_lviv ;
- Харьков - https://t.me/workua_kharkiv ;
- Одесса - https://t.me/workua_odesa ;
- Ивано-Франковск - https://t.me/workua_ivanofrankivsk ;
- Винница - https://t.me/workua_vinnytsya ;
- Черновцы - https://t.me/workua_chernivtsi ;
- Кропивницкий - https://t.me/workua_kropyvnytskyi ;
- Полтава - https://t.me/workua_poltava ;
- Ровно - https://t.me/workua_rivne ;
- Херсон - https://t.me/workua_kherson ;
- Луцк - https://t.me/workua_lutsk ;
- Хмельницкий - https://t.me/workua_khmelnytskyi ;
- Житомир - https://t.me/workua_zhytomyr ;
- Сумы - https://t.me/workua_sumy ;
- Запорожье - https://t.me/workua_zaporizhzhya ;
- Черкассы - https://t.me/workua_cherkasy ;
- Николаев - https://t.me/workua_mykolaiv ;
- Тернополь - https://t.me/workua_ternopil ;
- Чернигов - https://t.me/workua_chernihiv ;
- Ужгород - https://t.me/workua_uzhhorod .
В военное время Work.ua ввел актуализацию вакансий каждые 7 дней , чтобы сделать поиск работы результативнее.
Напомним, что по данным кадрового портала grc.ua люди стали активнее искать работу.