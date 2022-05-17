В Украине создали 22 телеграм-канала для быстрого поиска работы в разных городах: список

В телеграмм-каналах можно искать работу без резюме и даже без опыта, используя соответствующие хэштеги.

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Платформа Work.ua создала телеграмм-каналы для быстрого поиска работы в разных городах Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, ежедневно в 22 телеграм-каналах городов Украины появляется несколько десятков предложений работы, которые отбирают модераторы. Вакансии проверяются на предмет востребованности, полноты описания и зарплаты.

В телеграм-каналах можно искать работу без резюме и даже без опыта, используя соответствующие хештеги.

Список телеграм-каналов:

В военное время Work.ua ввел актуализацию вакансий каждые 7 дней , чтобы сделать поиск работы результативнее.

Напомним, что по данным кадрового портала grc.ua люди стали активнее искать работу.