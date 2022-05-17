В Україні створили 22 телеграм-канали для швидкого пошуку роботи у різних містах: список

У телеграм-каналах можна шукати роботу без резюме і навіть без досвіду, використовуючи відповідні хештеги.

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Платформа Work.ua створила телеграм-канали для швидкого пошуку роботи у різних містах України. Про це повідомила прес-служба компанії.

Так, щодня у 22 телеграм-каналах міст України з'являється по декілька десятків пропозицій роботи, які відбирають модератори. Вакансії перевіряються на предмет затребуваності, повноти опису та вказаної зарплати.

У телеграм-каналах можна шукати роботу без резюме і навіть без досвіду, використовуючи відповідні хештеги.

Список телеграм-каналів:

У воєнний час Work.ua запровадив актуалізацію вакансій кожні 7 днів, щоб зробити пошук роботи більш результативним.

Нагадаємо, що за даними кадрового порталу grc.ua, люди стали активніше шукати роботу.