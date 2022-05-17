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В Україні створили 22 телеграм-канали для швидкого пошуку роботи у різних містах: список
У телеграм-каналах можна шукати роботу без резюме і навіть без досвіду, використовуючи відповідні хештеги.
Платформа Work.ua створила телеграм-канали для швидкого пошуку роботи у різних містах України. Про це повідомила прес-служба компанії.
Так, щодня у 22 телеграм-каналах міст України з'являється по декілька десятків пропозицій роботи, які відбирають модератори. Вакансії перевіряються на предмет затребуваності, повноти опису та вказаної зарплати.
У телеграм-каналах можна шукати роботу без резюме і навіть без досвіду, використовуючи відповідні хештеги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Список телеграм-каналів:
- Київ — https://t.me/workua_kyiv;
- Дніпро — https://t.me/workua_dnipro;
- Львів — https://t.me/workua_lviv;
- Харків — https://t.me/workua_kharkiv;
- Одеса — https://t.me/workua_odesa;
- Івано-Франківськ — https://t.me/workua_ivanofrankivsk;
- Вінниця — https://t.me/workua_vinnytsya;
- Чернівці — https://t.me/workua_chernivtsi;
- Кропивницький — https://t.me/workua_kropyvnytskyi;
- Полтава — https://t.me/workua_poltava;
- Рівне — https://t.me/workua_rivne;
- Херсон — https://t.me/workua_kherson;
- Луцьк — https://t.me/workua_lutsk;
- Хмельницький — https://t.me/workua_khmelnytskyi;
- Житомир — https://t.me/workua_zhytomyr;
- Суми — https://t.me/workua_sumy;
- Запоріжжя — https://t.me/workua_zaporizhzhya;
- Черкаси — https://t.me/workua_cherkasy;
- Миколаїв — https://t.me/workua_mykolaiv;
- Тернопіль — https://t.me/workua_ternopil;
- Чернігів — https://t.me/workua_chernihiv;
- Ужгород — https://t.me/workua_uzhhorod.
У воєнний час Work.ua запровадив актуалізацію вакансій кожні 7 днів, щоб зробити пошук роботи більш результативним.
Нагадаємо, що за даними кадрового порталу grc.ua, люди стали активніше шукати роботу.