Падіння зарплат у травні: що відбувається з ринком праці в Україні

Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua підготував огляд заробітних плат, що пропонують у відкритих вакансіях в травні.

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Так, аналіз grc.ua, показав, що у травні у більшості професійних сфер триває зниження заробітних плат. Адже, чим довше триває війна, тим складніше компаніям утримувати й обсяги ділової активності, й розмір заробітної плати своїх працівників. В умовах кризи український бізнес оптимізує витрати, часто це відбувається за рахунок зарплат.

Найменші зарплати пропонують у сфері безпека (9 200 грн), туризм, готелі, ресторани (9 500 грн), початок кар’єри, студенти (10 300 грн), видобуток сировини (в середньому 11 000 грн), спеціалістам сфери інсталяція та сервіс (12 600 грн), банки, інвестиції, лізинг (13 100 грн).

Невтішною тенденцією є те, що майже в усіх професійних сферах прослідковується зниження середньої заробітної плати. За виключенням кількох професійних сфер, падіння зарплати у травні склало від 9% до 58%.

Найбільше зарплати знизилися у сфері видобуток сировини (-58%), інсталяція та сервіс (-56%), безпека (-49%). Відчутне зниження зарплат у відкритих вакансіях в травні, порівнюючи з квітнем, відбулося також для спеціалістів без досвіду роботи та студентів (-56%), робітничого персоналу (-46%), фахівців сфери консультування (-46%), будівництва та нерухомості (-44%), працівників сфери туризм, готелі, ресторани (-32%).

Не обійшло зниження зарплат також працівників транспортної сфери та логістики (-27%), адміністративний персонал (-21%), сферу продажів (-20%), банківських працівників (-17%), а також спеціалістів сфери мистецтво, розваги, мас-медіа (-9%).

Як вже повідомлялося раніше, найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, краси та спорту, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали в сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій. В переважній більшості вакансій в цих професійних сферах заробітна плата не озвучена.

Сфери, в яких зарплати або утрималися або підвищилися

У сфері автомобільного бізнесу, не зважаючи на те, що падіння зарплат з початку війни відбулося більше ніж на 50%, у травні середня зарплата у відкритих вакансіях дещо підвищилася з 11 000 грн (у квітні) до 14 500 грн (у травні).

У сфері виробництво та сільське господарство середня зарплата зросла з 13 300 грн (у квітні) до 16 600 грн (у травні). Медики та фармацевти входять до найбільш затребуваних спеціалістів, проте рівень зарплат для них не надто високий. Щоправда, у травні середня заробітна плата у відкритих вакансіях для них підвищилася з 14 900 грн (у квітні) до 18 200 грн (у травні).

Позитивна динаміка середньої зарплати спостерігається у сфері бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства, цим фахівцям у травні пропонують 19 800 грн, на відміну від квітня, коли пропонували в середньому 17 500 грн. Підвищилися середні зарплати у відкритих вакансіях для HR-ів (з 15 000 грн у квітні до 29 700 грн у травні), у сфері маркетинг, реклама та PR (з 26 600 грн у квітні до 30 800 грн у травні).

Відчутно збільшилися пропоновані зарплати для директорів та керівників (з 63 200 грн у квітні до 86 100 грн у травні).

Стосовно аналізу зарплат по регіонам, то найвищі зарплати пропонують у Києві. Столиця повернула впевнене лідерство по розміру заробітних плат, яке було втрачено з початку війни. У київських компаніях в середньому пропонують 29 200 грн щомісячної зарплати.

Також високі середні зарплати в травні пропонують у Полтавській області (22 300 грн), Львівській області (21 600 грн), Одеській області (21 000 грн), в Івано-Франківській області (19 400 грн) та в Харківській області (19 000 грн).

Найнижчі зарплати в травні у відкритих вакансіях пропонуються у Чернігівській області (в середньому 12 400 грн), Тернопільській області (13 100 грн), Волинській області (13 600 грн), Київській області (13 800 грн), Закарпатській області (14 100 грн) та в Чернівецькій області (14 200 грн).