У Києві кількість пропозицій роботи впала у 30 разів: яких вакансій найбільше

Якщо раніше столиця України була найбільш бажаним місцем роботи завдяки високій оплаті праці, то зараз в Києві такого вже нема. Водночас столиця залишається лідером за кількістю вакансій, попри те, що їх стало набагато менше.

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Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua проаналізував, наскільки змінився ринок праці у Києві та яку роботу можна знайти у столиці.

Вплив війни на ринок праці в Києві

Нинішня криза на ринку праці є найважчою за останні 10 років. Київський ринок праці постраждав найвідчутніше. Якщо в цілому на українському ринку праці кількість вакансій впала у 19 разів порівняно з минулим роком, то у Києві падіння кількості пропозицій роботи більш суттєве – у 30 разів.

Це видно й по тому, яку частку від усіх актуальних вакансій в Україні займають київські пропозиції: у квітні їх лише 37%. Окрім цього від початку війни частка столичних вакансій до усіх актуальних в Україні зменшується.

Затребувані спеціалісти в Києві

Найбільше відкритих вакансій у столиці, як і до війни, пропонують компанії ІТ-галузі. Для спеціалістів сфери інформаційних технологій, інтернет та телеком відкрито 29,4% вакансій від усіх актуальних в квітні у Києві. На другому місці за попитом у столиці працівники сфери продаж. Для них опубліковано 14% вакансій. Серед затребуваних фахівців у Києві також маркетологи, SMM-спеціалісти, PR-спеціалісти та фахівці у сфері реклами. Вакансій у цій професійній сфері 11,6%. Традиційно також є потреба у фармацевтах (7,3%) та працівниках сфери логістики й транспорту (4,2%).

Зараз не найкращий час для працевлаштування керівникам та топ-менеджерам. Пропозицій для них, порівняно з довоєнним часом, вкрай мало — лише 2% від усіх актуальних в Києві.

Менше пропозицій роботи лише у сфері туризму, готелів, ресторанів (1,8%), для представників банківської сфери (1,5%), фахівців з підбору та управління персоналом (0,8%), у сфері видобутку сировини (0,3%), науки та освіти (0,3%). Малозатребуваними також в столиці зараз є працівники сфери інсталяції та сервісу (0,3%), автомобільного бізнесу (0,2%), закупівель (0,2%) та безпеки (0,2%).

Не зважаючи на роботу в умовах війни, більшість пропозицій в Києві передбачають повний робочий день (59%), дистанційну роботу пропонують 33% роботодавців, по 4% вакансій із змінним чи гнучким графіком роботи.

Середня зарплата в Києві

Відчули на собі вплив війни й київські зарплати. Якщо протягом довгих років у столиці були найвищі зарплати, то зараз тут платять не найвище. У Києві середня зарплата у квітні складає 25 тисяч гривень. У той час у Львівській області в середньому платять 28 300 грн, у Дніпропетровській області 26 тисяч гривень, в Одеській області 26 400 гривень.

Варіанти віддаленої роботи в Києві

Третина пропозицій роботи у київських компаніях передбачає віддалений формат роботи. Отже, отримати роботу можуть пошукачі, які територіально знаходяться не лише у Києві, а й у інших містах України чи навіть за кордоном. Отже, українці, які внаслідок війни опинилися за кордоном та стикаються з проблемою працевлаштування за кордоном, мають можливість працювати віддалено в українських компаніях.

Найбільше віддаленої роботи в Києві зараз для кандидатів зі сфери ІТ – 44% від всіх актуальних. Ця сфера завжди лідирувала по можливим пропозиціям працювати віддалено, без прив’язки до міста чи країни. Українські ІТ-спеціалісти завжди були затребувані в усіх куточках світу.