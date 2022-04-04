«В умовах війни наша фінтех-екосистема продовжує працювати на благо країни», — Олена Сосєдка, Concord Fintech Solutions

Під час російської агресії фінтех-екосистема Concord Fintech Solutions на потреби ЗСУ, територіальної оборони, а також на допомогу лікувальним закладам виділила майже 40 млн грн. Ще 1,1 млн грн армії та фонду «Повернись живим» надали користувачі одного з продуктів екосистеми — цифрового банку NEOBANK для всіх. За яких умов працюють банки й фінансові компанії та як надають допомогу армії і постраждалим від бойових дій, розповіла засновниця Concord Fintech Solutions та голова наглядової ради ConcordBank Олена Сосєдка.

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Як в умовах воєнного стану та відкритої військової агресії РФ працює ваша фінтех-екосистема Concord Fintech Solutions?

Нашою першою реакцією, як і у більшості, був шок. Але він швидко минув. Ми одразу визначили для себе два ключові напрями. Перший — підтримка безперебійної роботи нашого банку. ConcordBank не припиняв діяльність ані на день. Навіть у тих містах, де відбувалися активні бойові дії. Наш диджитал-банк NEOBANK для всіх також працює та обслуговує клієнтів у повному обсязі. Ми залишили доступними кредитні ліміти, повернули функцію Р2Р-переказів у рахунок кредитних грошей.

Друге завдання — гарантування безпеки (наскільки це можливо натепер) наших співробітників. Ми ухвалили рішення провести релокейт тих працівників, яким загрожує небезпека. Частково вже реалізували цей проєкт, але щодня моніторимо, чи потрібно перевозити решту співробітників у безпечніші регіони країни.

Банківська система — це стратегічна інфраструктура держави, люди мають право отримати доступ до своїх коштів, і ми забезпечуємо його. Так, зараз відділення працюють за скороченим графіком, але ж працюють. Це пов’язано насамперед із безпекою співробітників.

Продовжує свою роботу наш процесинговий центр ProCard. Ми виконуємо всі взяті на себе зобов’язання та здійснюємо процесинг як для наших бізнес-юнітів, так і для партнерів.

Як в умовах війни вдається утримати банк на плаву і продовжувати працювати?

Ми виконуємо всі поставлені перед банками завдання від НБУ. Регулятор ухвалює дуже правильні рішення, спрямовані на те, щоб допомогти людям. Наше завдання — підтримувати безперебійну роботу наших систем, доступ до відділень та комірок (де це можливо без загрози для життя). Крім того, ми відкрили доступ до кредитних коштів у межах тих лімітів, які були у клієнтів до війни.

Ми також скасували фіксовану комісію з POS-терміналів. В умовах воєнного стану необхідно гарантувати людям можливість сплачувати банківськими картками. Готівка сьогодні — це і дефіцит, і великі ризики для покупців. Тому ми скасували комісію.

Ситуація у банківській сфері контрольована. Якщо наша система витримала перші дні війни, які були найскладнішими, то й надалі ми вистоїмо.

У своєму Telegram-каналі ви писали, що допомагаєте як постраждалим від воєнних дій, так і підрозділам ЗСУ. Розкажіть про цей напрям докладніше.

У нашій екосистемі ми завжди дотримувалися політики соціальної відповідальності. Тож у структурі Concord Fintech Solutions є також диджитал-біржа благодійності «ДоброДій». Ми заснували її з моєю сестрою Юлією Сосєдкою ще вісім років тому, щоб допомагати тяжкохворим дітям, потім у 2014 році виникла потреба перекваліфікуватися на допомогу пораненим в АТО солдатам. Сьогодні ситуація така, що знову доведеться перемикатися між допомогою дітям та підтримкою вояків, які захищають нашу країну.

Ситуація у банківській сфері контрольована. Якщо наша система витримала перші дні війни, які були найскладнішими, то й надалі ми вистоїмо

Ми вже зробили два транші на купівлю екіпірування для солдатів. Перший у розмірі 12,2 млн грн, другий — 16,5 млн грн. Ці кошти на рахунку української армії. Ми не припиняємо підтримувати лікувальні заклади. Наприклад, перерахували 1,7 млн грн Центру матері та дитини ім. Руднєва, де перебувають ургентні пацієнти, які потребують невідкладної допомоги. Ми також допомагаємо Дитячій обласній клінічній лікарні та закликаємо всіх долучатися. На сайті біржі благодійності «ДоброДій» можна знайти всі актуальні проєкти, які потребують коштів.

Ми також надали можливість нашим клієнтам підтримати ЗСУ. Можна перерахувати будь-яку суму на підтримку військових у застосунку NEOBANK для всіх або за один клік налаштувати автоматичний перерахунок кешбеку на потреби армії. Цією функцією скористався кожен другий клієнт банку. Завдяки кешбеку вже перерахували понад 250 тис. грн. Майже 300 тис. грн власних коштів ми перерахували фонду «Повернись живим», а також приблизно 600 тис. грн на рахунки ЗСУ у Нацбанку. Разом це понад 1,1 млн грн.

Розкажіть докладніше про вашу фінтех-екосистему та її продукти. Що вирізняє вас на ринку?

Створення фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions стало логічним продовженням нашої багаторічної роботи у галузі українського банкінгу та фінансів. Ми починали з традиційного банку і багато чого зробили: провели трансформацію та диджиталізацію, ухопили запити та тенденції ринку. Коли ми не знаходили потрібного рішення чи сервісу, то зазвичай створювали їх самі та налаштовували під свої потреби. Таким чином, до 2020 року у нас сформувався пул бізнес-юнітів, які відповідають за різні напрями — від IT-розробок до рішень для малого та середнього бізнесу, тож ми вирішили їх об’єднати під одним материнським брендом — Concord Fintech Solutions.

Щодо наших особливостей, то це насамперед відкритість. Структура нашої фінтех-екосистеми налагоджена таким чином, що ми можемо пропонувати ринку як комплексний підхід (тобто створення власного фінтех-проєкту з нуля та під ключ), так і надавати деякі рішення модульно під конкретні завдання клієнта.

Ми починали з традиційного банку і багато чого зробили: провели трансформацію та диджиталізацію, ухопили запити та тенденції ринку

Які продукти є ключовими? Чи є особливий попит на певні продукти та послуги? Розкажіть про свій проєкт ConcordPay з опціями від ApplePay та GooglePay. Як народилася ідея такого сервісу та наскільки він успішний?

Насправді всі елементи екосистеми ключові. Наша IT-компанія MustPay розробляє програмне забезпечення для наших юнітів та клієнтів, ProCard забезпечує процесинг, ConcordBank — це база всієї екосистеми, без інфраструктури якої неможливо уявити роботу інших елементів.

Якщо йдеться про ConcordPay, то цей елемент фінтех-екосистеми забезпечує послуги миттєвого приймання оплати покупок, платежів і переказів на сайті з платіжних карток. Це коробкове рішення, завдяки якому підприємці дають клієнтам можливість оплачувати товари та послуги, зокрема через ApplePay та GooglePay. Ідея створення була дуже проста: на ринку виникла потреба у швидкому та надійному інтернет-еквайрингу. Маючи необхідний досвід, знання та інфраструктуру, нам вдалося цей запит задовольнити. На сьогодні ConcordPay ефективно працює та продовжує залучати нових клієнтів.

Як змінилася фінансова поведінка українців останнім часом? Які зміни були зумовлені пандемією та що, зважаючи на це, запропонував ваш ринок?

До війни головною подією, що впливала на фінансову сферу, був COVID-19. Пандемія значно пришвидшила ті процеси, які розвивалися до неї повільніше. Зокрема, це безконтактні платежі та віддалене обслуговування у банках. Тепер, щоб відкрити картку, знадобиться мінімум часу і немає потреби йти у відділення. Варто лише завантажити програму, авторизуватися та отримати картку.

Тепер, щоб відкрити картку, знадобиться мінімум часу і немає потреби йти у відділення

Ми теж не залишилися осторонь цих процесів і створили свій цифровий банк NEOBANK. Версія для фізичних осіб NEOBANK для всіх вже доступна для українців. Він працює за ліцензією ConcordBank, не має фізичних відділень. Усі послуги можна отримати онлайн. Ми реалізували у цьому проєкті безліч крутих фіч, зокрема авторизацію через застосунок «Дія». Клієнт може одразу оформити цифрову картку, а якщо потрібна фізична, її доставить кур’єр. Якщо доставка недоступна, картку можна забрати у найближчому відділенні «Нової пошти».

Ми також працюємо над NEOBANK для бізнесу — версією для підприємців та компаній, де буде зібраний зручний функціонал для цієї категорії клієнтів. Нині ж свої корективи внесе війна та її тривалість. Поки над нами літають російські бомбардувальники, звучать сирени та вибухають ракети, складно щось прогнозувати.

Які проєкти/продукти/послуги плануєте розвивати? Чи збираєтеся запускати нові напрями бізнесу?

Усе залежить від того, коли завершаться активні бойові дії і наскільки вони будуть руйнівними для фінансової галузі країни, наскільки серйозними будуть наслідки війни для економіки. Але в будь-якому разі наше головне завдання як екосистеми — це подальша структуризація наших бізнес-підрозділів, інтеграція всіх юнітів та прийняття нових до складу CFS. І, звісно, пошук цікавих клієнтів, з якими ми зможемо створити нові, незвичайні для нашого ринку проєкти.