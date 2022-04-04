«В условиях войны наша финтех-экосистема продолжает работать на благо страны», — Елена Соседка, Concord Fintech Solutions

За время российской агрессии финтех-экосистема Concord Fintech Solutions на потребности ВСУ, территориальной обороны, а также на помощь лечебным учреждениям выделила почти 40 млн грн. Еще 1,1 млн грн армии и фонду "Повернись живим" перевели пользователи одного из продуктов экосистемы — цифрового банка NEOBANK для всех. Как и в каких условиях работают банки и финансовые компании и как оказывают помощь армии и пострадавшим от боевых действий, рассказала основатель Concord Fintech Solutions и глава наблюдательного совета ConcordBank Елена Соседка.

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Как в условиях военного положения и открытой военной агрессии РФ работает ваша финтех-экосистема Concord Fintech Solutions?

Нашей первой реакцией, как и у многих, был шок. Но он быстро прошел. Мы сразу определили для себя два ключевых направления. Первое — поддержка бесперебойной работы нашего банка. ConcordBank не прекращал деятельность ни на день. Даже в тех городах, где велись активные боевые действия. Наш диджитал-банк NEOBANK для всех работает и обслуживает клиентов в полном объеме. Мы оставили доступными кредитные лимиты, вернули функцию Р2Р-переводов в счет кредитных денег.

Вторая задача — обеспечение безопасности (насколько это возможно сейчас) наших сотрудников. Мы приняли решение провести релокейт работников, которым угрожает опасность. Частично уже реализовали этот проект, но каждый день мониторим, нужно ли перевозить остальных сотрудников в более безопасные регионы страны.

Банковская система — это стратегическая инфраструктура страны, люди имеют право получить доступ к своим средствам, и мы обеспечиваем его. Да, сейчас отделения работают по сокращенному графику, но работают. Это связано прежде всего с безопасностью сотрудников.

Продолжает работу наш процессинговый центр ProCard. Мы выполняем все взятые на себя обязательства и осуществляем процессинг как для наших бизнес-юнитов, так и партнеров.

Как в условиях войны удается удержать банк на плаву и продолжать работать?

Мы выполняем все поставленные перед банками задачи от НБУ. Регулятор принимает очень правильные решения, направленные на то, чтобы помочь людям. Наша задача — поддерживать бесперебойную работу наших систем, доступ к отделениям и ячейкам (где это возможно без угрозы для жизни). Кроме того, мы открыли доступ к кредитным средствам в пределах лимитов, которые были у клиентов до войны.

Мы также отменили фиксированную комиссию для POS-терминалов. В условиях военного положения необходимо гарантировать людям возможность платить банковскими картами. Наличные деньги сегодня — это и дефицит, и большие риски для покупателей. Поэтому мы отменили комиссию.

Ситуация в банковской сфере контролируется. Если наша система выдержала первые дни войны, которые были самыми сложными, то и дальше мы устоим.

В своем Telegram-канале вы писали, что помогаете как пострадавшим от военных действий, так и подразделениям ВСУ. Расскажите об этом направлении подробнее.

В нашей экосистеме мы всегда придерживались политики социальной ответственности, поэтому в структуре Concord Fintech Solutions есть также диджитал-биржа благотворительности "ДоброДій". Мы основали ее с моей сестрой Юлией Соседкой еще восемь лет назад, чтобы помогать тяжелобольным детям. Затем в 2014 году появилась необходимость переквалифицироваться для помощи раненым в АТО солдатам. Сегодня ситуация такова, что снова придется переключаться между помощью детям и поддержкой воинов, защищающих нашу страну.

Ситуация в банковской сфере контролируется. Если наша система выдержала первые дни войны, которые были наиболее сложными, то и дальше мы устоим

Мы уже сделали два транша на покупку экипировки для солдат. Первый в размере 12,2 млн грн, второй — 16,5 млн грн. Эти средства на счету украинской армии. Мы не перестаем поддерживать лечебные заведения. Например, перечислили 1,7 млн грн Центру матери и ребенка им. Руднева, где находятся ургентные пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи. Мы также помогаем Детской областной клинической больнице и призываем всех присоединяться. На сайте биржи благотворительности "ДоброДій" можно найти все актуальные проекты, которым сейчас необходимы средства.

Мы также предоставили возможность нашим клиентам поддержать ВСУ. Можно перечислить любую сумму на поддержку военных в приложении NEOBANK для всех или в один клик настроить автоматический перечисление кешбэка на нужды армии. Этой функцией воспользовался каждый второй клиент банка. Благодаря кешбэку они уже перечислили более 250 тыс. грн. Около 300 тыс. грн собственных средств было перечислено фонду "Повернись живым", а также почти 600 тысяч грн на счета ВСУ в Нацбанке. Вместе это более 1,1 млн грн.

Расскажите подробнее о вашей финтех-экосистеме и ее продуктах. Что отличает вас на рынке?

Создание финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions стало логичным продолжением нашей многолетней работы в сфере украинского банкинга и финансов. Мы начинали как традиционный банк и проделали большую работу: прошли трансформацию и диджитализацию, уловили запросы и тенденции рынка. Когда мы не находили нужного решения или сервиса, зачастую создавали их сами и настраивали под свои потребности. Таким образом, к 2020 году у нас сформировался пул бизнес-юнитов, отвечающих за разные направления — от IT-разработок до решений для малого и среднего бизнеса. Мы решили объединить их под одним материнским брендом — Concord Fintech Solutions.

Что касается наших особенностей, то это прежде всего открытость. Структура нашей финтех-экосистемы устроена таким образом, что мы можем предлагать рынку как комплексный подход (т. е. создание собственного финтех-проекта с нуля и под ключ), так и предоставлять некоторые решения модульно, под конкретные задачи клиента.

Мы начинали как традиционный банк и проделали большую работу: прошли трансформацию и диджитализацию, уловили запросы и тенденции рынка

Какие продукты являются ключевыми? Есть ли особый спрос на некоторые продукты и услуги? Расскажите о своем ConcordPay с опциями от ApplePay и GooglePay. Как родилась идея такого сервиса и насколько он успешен?

На самом деле все элементы экосистемы ключевые. Наша IT-компания MustPay разрабатывает программное обеспечение для наших юнитов и клиентов, ProCard обеспечивает процессинг, ConcordBank — база всей экосистемы, без инфраструктуры которой невозможно представить работу других элементов.

Если говорить о ConcordPay, то этот элемент финтех-экосистемы обеспечивает услуги мгновенного приема оплаты покупок, платежей и переводов на сайте с платежных карт. Это коробочное решение, благодаря которому предприниматели дают клиентам возможность оплачивать товары и услуги, в том числе через ApplePay и GooglePay. Идея создания была очень проста: на рынке возникла потребность быстрого и надежного интернет-эквайринга. Имея необходимый опыт, знания и инфраструктуру, нам удалось этот запрос удовлетворить. На сегодняшний день ConcordPay эффективно работает и продолжает привлекать новых клиентов.

Как изменилось финансовое поведение украинцев в последнее время? Какие изменения были обусловлены пандемией и что, учитывая это, предложил ваш рынок?

До войны главным событием, влиявшим на финансовую сферу, был COVID-19. Пандемия значительно ускорила процессы, которые развивались в ней медленнее. В частности, это бесконтактные платежи и удаленное обслуживание в банках. Теперь, чтобы открыть карту, нужно потратить минимум времени и нет необходимости идти в отделение. Нужно только загрузить приложение, авторизироваться и получить карту.

Теперь, чтобы открыть карту, нужно потратить минимум времени и нет необходимости идти в отделение

Мы тоже не остались в стороне от этих процессов и создали свой цифровой банк NEOBANK. Версия для физических лиц NEOBANK для всех уже доступна для украинцев. Он работает по лицензии ConcordBank и не имеет физических отделений. Все услуги можно получить онлайн. Мы реализовали в этом проекте множество крутых фич, в том числе авторизацию через приложение «Дія». Клиент может сразу оформить цифровую карту, а если нужна физическая, ее доставит курьер. Если доставка недоступна, можно забрать карту в ближайшем отделении «Новой почты».

Мы также работаем над NEOBANK для бизнеса — версией для предпринимателей и компаний, где будет собран удобный функционал для этой категории клиентов. Сейчас свои коррективы внесет война и ее продолжительность. Пока над нами летают российские бомбардировщики, звучат сирены и взрываются ракеты, сложно что-то прогнозировать.

Какие проекты/продукты/услуги собираетесь развивать? Есть ли планы запустить новые направления бизнеса?

Все зависит от того, когда завершатся активные боевые действия и насколько они будут разрушительны для финансовой отрасли страны, насколько серьезными будут последствия войны для экономики. Но в любом случае наша главная задача как экосистемы — это дальнейшая структуризация наших бизнес-подразделений, интеграция всех юнитов и принятие новых в состав CFS. И, конечно, поиск интересных клиентов, с которыми мы сможем создать новые, необычные для нашего рынка проекты.