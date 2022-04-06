Українські розробники створили Telegram-бот для пошуку викрадених авто

В Україні розробники запустили бот у месенджері Telegram, за допомогою якого можна розшукати автомобілі, які викрали ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Про це повідомило видання dev.ua.

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Щоб скористатись ботом, у пошуку в Telegram потрібно задати запит @PidozrileAvto_bot. Далі потрібно натиснути Start та ввести чотири цифри із номерного знака авто.

Якщо номер є в базі, але власнику потрібно повідомити про це Службу безпеки та тероборону регіону, де знайшли авто.

Базу регулярно оновлюють. Наразі дані надходять із дільниць поліції у Львівській області.

Крім того, програмісти-волонтери розробили і вже запустили для завантаження додаток, за допомогою якого можна визначити власника авто по фото номерів його машини. Автори програми вважають, що їх розробка може допомогти поліцейським, які працюють на блокпостах.

Ця програма, як і бот в Telegram, абсолютно безкоштовна. Відомо, що в основі програми лежить машинний алгоритм розпізнавання автомобільних номерів, що працює з даними Opendatabot і системою, з якою співпрацюють поліцейські служби.

Фото: ua.depositphotos.com