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- IT и Телеком
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Украинские разработчики создали Telegram-бот для поиска угнанных авто
В Украине разработчики запустили бот в мессенджере Telegram, с помощью которого можно разыскать автомобили, которые угнали вражеские диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщило издание dev.ua.
Чтобы воспользоваться ботом, в поиске в Telegram нужно задать запрос @PidozrileAvto_bot. Дальше нужно нажать Start и ввести четыре цифры из номерного знака авто.
Если номер есть в базе, но владельцу нужно сообщить об этом Службе безопасности и в тероборону региона, где нашли авто.
Базу регулярно обновляют. Сейчас данные поступают из участков полиции во Львовской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, программисты-волонтеры разработали и уже запустили для скачивания приложение, с помощью которого можно определить владельца авто по фото номеров его машины. Создатели приложения считают, что их разработка может помочь полицейским, которые работают на блокпостах.
Это приложение, как и бот в Telegram, абсолютно бесплатное. Известно, что в основе программы приложения лежит машинный алгоритм распознавания автомобильных номеров, работающий с данными Opendatabot и системой, с которой сотрудничают полицейские службы.
Фото: ua.depositphotos.com