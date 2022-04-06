Украинские разработчики создали Telegram-бот для поиска угнанных авто

В Украине разработчики запустили бот в мессенджере Telegram, с помощью которого можно разыскать автомобили, которые угнали вражеские диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщило издание dev.ua.

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Чтобы воспользоваться ботом, в поиске в Telegram нужно задать запрос @PidozrileAvto_bot. Дальше нужно нажать Start и ввести четыре цифры из номерного знака авто.

Если номер есть в базе, но владельцу нужно сообщить об этом Службе безопасности и в тероборону региона, где нашли авто.

Базу регулярно обновляют. Сейчас данные поступают из участков полиции во Львовской области.

Кроме того, программисты-волонтеры разработали и уже запустили для скачивания приложение, с помощью которого можно определить владельца авто по фото номеров его машины. Создатели приложения считают, что их разработка может помочь полицейским, которые работают на блокпостах.

Это приложение, как и бот в Telegram, абсолютно бесплатное. Известно, что в основе программы приложения лежит машинный алгоритм распознавания автомобильных номеров, работающий с данными Opendatabot и системой, с которой сотрудничают полицейские службы.

Фото: ua.depositphotos.com