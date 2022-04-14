В Киеве количество предложений работы упало в 30 раз: каких вакансий больше всего

Если раньше столица была самым желанным городом у поисковиков по причине высоких зарплат, то сегодня в Киеве предлагают не самые высокие зарплаты. Однако столица остается лидером по количеству вакансий, несмотря на то, что предложений работы стало меньше.

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Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua проанализировал, насколько изменился рынок труда в Киеве и какую работу можно найти в столице.

Влияние войны на рынок труда в Киеве

Нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет. Киевский рынок труда пострадал наиболее ощутимо. Если в целом на украинском рынке труда количество вакансий упало в 19 раз по сравнению с прошлым годом, то в Киеве падение количества предложений работы более существенно – в 30 раз.

Это видно и по тому, какую часть всех актуальных вакансий в Украине занимают киевские предложения — в апреле их всего 37%. Кроме этого, с начала войны доля столичных вакансий ко всем актуальным в Украине уменьшается.

Востребованные специалисты в Киеве

Больше открытых вакансий в столице, как и до войны, предлагают компании ІТ-отрасли. Для специалистов сферы информационных технологий, интернет и телеком открыто 29,4% всех актуальных апрельских вакансий в Киеве. На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж. Для них опубликовано 14% вакансий. Среди востребованных специалистов в Киеве маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы. Вакансий в данной профессиональной сфере 11,6%. Традиционно востребованы также фармацевты (7,3%) и работники сферы логистики и транспорта (4,2%).

Сейчас не самое подходящее время для трудоустройства руководителям и топ-менеджерам. Предложений для них, по сравнению с довоенным временем, крайне мало — всего 2% от всех актуальных в Киеве.

Меньше предложений работы только в сфере туризма, гостиниц, ресторанов (1,8%), для представителей банковской сферы (1,5%), специалистов по подбору и управлению персоналом (0,8%), в сфере добычи сырья (0,3%) %), науки и просвещения (0,3%). Мало востребованы работники сферы инсталляции и сервиса (0,3%), автомобильного бизнеса (0,2%), закупок (0,2%) и безопасности (0,2%).

Несмотря на работу в условиях войны, большинство предложений в Киеве предусматривают полный рабочий день (59%), дистанционную работу предлагают 33% работодателей, по 4% вакансий со сменным или гибким графиком работы.

Средняя зарплата в Киеве

Почувствовали влияние войны и киевские зарплаты. Если в течение долгих лет в столице были самые высокие зарплаты, то сейчас платят не самые высокие. В Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 тысяч гривен. В то время во Львовской области в среднем платят 28 300 гривен, в Днепропетровской области 26 тысяч гривен, в Одесской области 26 400 гривен.

Варианты удаленной работы в Киеве

Треть предложений работы в киевских компаниях предусматривает удаленный формат работы. Следовательно, получить работу могут поисковики, которые территориально находятся не только в Киеве, но и в других городах Украины или даже за границей. Следовательно, украинцы, которые в результате войны оказались за границей и сталкиваются с проблемой трудоустройства за рубежом, могут работать удаленно в украинских компаниях.

Больше всего удаленной работы в Киеве сейчас для кандидатов из сферы ІТ – 44% от всех актуальных. Эта сфера всегда лидировала по возможным предложениям работать удаленно, без привязки к городу или стране. Украинские ІТ-специалисты всегда были востребованы во всех уголках мира.