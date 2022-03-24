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Больше всего вакансий в Украине предлагают в розничной торговле

поиск работы
Поиск работы. Фото: ua.depositphotos.com

Из-за вторжения в Украину войск РФ значительная часть украинского бизнеса либо полностью прекратила свою деятельность, либо приостановила ее. Но рынок труда уже отправился от полного замирания и существует в условиях войны, о чем свидетельствуют данные сайта grc.ua.

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В последнюю неделю количество новых резюме, размещенных на этом ресурсе выросло на 69%. Возросла также активность поисковиков — количество отзывов на вакансии по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 30%.

После начала войны открылось мало вакансий, но они есть. Больше всего предложений работы — в розничной торговле, так как в целях обеспечения населения продуктами питания и первой необходимости, ритейл пытается сохранить работу своих магазинов. Продавцы и кассиры и в мирное время были востребованными специалистами. Сейчас предложения работы в розничной торговле составляют 42% от всех актуальных вакансий в Украине.

Ищут также специалистов в сфере перевозок, логистики, складов и ВЭД (8% вакансий от всех актуальных). Не так много, как в мирные времена, предложений работы в сфере информационных технологий — всего 7% всех актуальных. Есть работа также в направлениях «Нефть и газ» (6%), «Услуги бизнеса» (6%), «Металлургия и металлообработка» (5%), «Добывающая отрасль» (4,3% всех вакансий), «Сельское хозяйство» (4,1%), «Финансовый сектор» (3,4%), «Медицина, фармацевтика, аптеки» (2,6%), «Продукты питания» (2,5%).

Если анализировать все открытые сегодня вакансии, то средняя заработная плата в них составляет 26 900 грн. Наибольшее количество предложений работы (40%) — с зарплатой 16 600 грн, еще в четверти (26%) вакансий указана зарплата в размере 26 300 грн. Почти в шестой части вакансий предлагают 35 900 грн ежемесячной компенсации. В 12% вакансий — зарплата от 45 600 грн. Самую высокую зарплату от 55 300 грн предлагают в 6% вакансий.

Фото 2 — Больше всего вакансий в Украине предлагают в розничной торговле
Вакансии

Киев утратил лидерство среди регионов с наибольшей заработной платой — сейчас он на четвертой строчке рейтинг со средней заработной платой в открытых вакансиях составляет 25 000 грн. Самые высокие зарплаты сейчас предлагают во Львовской области (30 300 грн), Днепропетровской области (27 900 грн), Одесской области (27 400 грн), в Харьковской и Житомирской областях – 24 000 грн.

Данные были получены в результате анализа базы вакансий и резюме кадрового портала grc.ua в период с 24 февраля по 24 марта 2022 года.

Фото: ua.depositphotos.com 

Автор:
Руслана Березовская