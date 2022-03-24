Найбільше вакансій в Україні пропонують у роздрібній торгівлі

Через вторгнення в Україну військ РФ значна частина українського бізнесу або повністю припинила свою діяльність або призупинила її. Але ринок праці вже відійшов від повного завмирання та існує в умовах війни, про що свідчать дані сайту grc.ua.

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В останній тиждень кількість нових резюме, розміщених на цьому ресурсі зросла на 69%. Зросла також активність пошукових систем — кількість відгуків на вакансії порівняно з попереднім тижнем збільшилася на 30%.

Після початку війни відкрилося мало вакансій, але вони є. Найбільше пропозицій роботи - у роздрібній торгівлі, оскільки з метою забезпечення населення продуктами харчування та першої необхідності, рітейл намагається зберегти роботу своїх магазинів. Продавці та касири та у мирний час були затребуваними фахівцями. Наразі пропозиції роботи в роздрібній торгівлі складають 42% від усіх актуальних вакансій в Україні.

Шукають також спеціалістів у сфері перевезень, логістики, складів та ЗЕД (8% вакансій від усіх актуальних). Не так багато, як у мирні часи, пропозицій роботи у сфері інформаційних технологій – лише 7% усіх актуальних. Є робота також у напрямках «Нафта та газ» (6%), «Послуги бізнесу» (6%), «Металургія та металообробка» (5%), «Добувна галузь» (4,3% усіх вакансій), «Сільське господарство»(4,1%), «Фінансовий сектор» (3,4%), «Медицина, фармацевтика, аптеки» (2,6%), «Продукти харчування» (2,5%).

Якщо аналізувати всі відкриті сьогодні вакансії, то середня заробітна плата становить 26 900 грн. Найбільша кількість пропозицій роботи (40%) — із зарплатою 16 600 грн, ще у чверті (26%) вакансій зазначена зарплата у розмірі 26 300 грн. Майже у шостій частині вакансій пропонують 35 900 грн щомісячної компенсації. У 12% вакансій – зарплата від 45 600 грн. Найвищу зарплатню від 55 300 грн пропонують у 6% вакансій.

Вакансії

Київ втратив лідерство серед регіонів із найбільшою заробітною платою — зараз він на четвертому рядку рейтинг із середньою заробітною платою у відкритих вакансіях становить 25 000 грн. Найвищі зарплати зараз пропонують у Львівській області (30 300 грн.), Дніпропетровській області (27 900 грн.), Одеській області (27 400 грн.), у Харківській та Житомирській областях – 24 000 грн.

Дані були отримані внаслідок аналізу бази вакансій та резюме кадрового порталу grc.ua в період з 24 лютого по 24 березня 2022 року.

Фото: ua.depositphotos.com