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За час війни зарплати в Україні впали на 10%
За два місяці війни середня заробітна плата в Україні знизилася на 10%. Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.
Війна змусила український бізнес оптимізувати свої витрати, скорочуючи заробітні плати та бонуси. Новим працівникам роботодавці зараз пропонують нижчу заробітну плату. У порівнянні з середньою заробітною платою у першій половині лютого 2022 року, актуальна середня заробітна плата знизилася на 10%.
Середня зарплатня у квітні у всіх відкритих вакансіях на кадровому порталі grc.ua складає 18 700 грн. Найменше постраждала від кризи на ринку праці ІТ-галузь. Тому, попри те, що зараз компанії різних секторів економіки або вже повернулися до роботи або починають процес відновлення своєї діяльності, частка пропозицій для ІТ-фахівців значно перевищує пропозиції роботи для представників інших професій.
У середньому по всіх регіонах України айтішникам у квітні пропонують 108 100 грн, минулого місяця середня заробітна плата у цій сфері становила 86 500 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Високі зарплатні також пропонують керівникам. Середня заробітна плата у вищому менеджменті у квітні становить 63 200 грн. Проте за умов війни кількість пропозицій роботи для директорів значно знизилася.
Новою тенденцією на ринку праці є те, що, стикаючись із проблемами працевлаштування через вкрай низьку кількість вакансій, висококваліфіковані фахівці, зокрема фахівці топового рівня, погоджуються на посади нижчої кваліфікації.
До п'ятірки професійних сфер, у яких у квітні пропонують високі зарплати, увійшли також спеціалісти сфери маркетингу, реклами, PR із середньою місячною виплатою 26 600 грн, фахівці з видобутку сировини (26 500 грн), а також фахівці сфери будівництва (25 300 грн).
Найнижчі зарплати у квітні пропонують у середньому у сільському господарстві (13 300 грн) та в автомобільному бізнесі (11 000 грн).
Аналіз зарплат по регіонах України показав, що Київ, який у березні втратив лідерство за розміром заробітної плати, поступово повертає свої позиції. Якщо простежувати динаміку середньої заробітної плати, то у січні у столиці в середньому було запропоновано 31 000 грн, у першій половині лютого – 30 200 грн, у березні – 25 000 грн, а у квітні пропонують у середньому 26 000 грн.
Серед регіонів із високою середньою заробітною платою у квітні Дніпропетровська (25 600 грн), Львівська (24 800 грн), Полтавська (23 400 грн) та Одеська (23 000 грн) області.
У квітні у Львівській області середня заробітна плата набагато нижча за показник попереднього місяця і становить 24 800 грн. На це вплинула зокрема релокація підприємств різних галузей.
Варто зазначити, що на відміну від Києва, у Київській області у квітні найнижча середня заробітна плата. Вона становить лише 13 000 грн.
Найнижчі заробітні плати також пропонують у Хмельницькій (у середньому у квітні 14 500 грн), Чернівецькій (14 000 грн), Івано-Франківській області (13 600 грн), Тернопільській (13 500 грн) областях. Зазначимо, що у цих областях і до війни були не надто високі зарплати. Але до регіонів із найнижчою середньою заробітною платою у квітні, на жаль, приєдналася Харківська область із показником 11 500 грн.
Опитування, проведене кадровим порталом grc.ua у квітні, показало, що не знизить бажаний розмір заробітної плати за складнощів з працевлаштуванням 35% шукачів роботи. Інші дві третини готові отримувати меншу заробітну плату, аби влаштуватися на роботу. Найбільше серед тих, хто готовий піти на поступки в переговорах про заробітну плату, можуть знизити бажану суму на 10-25%.