За время войны зарплаты в Украине упали на 10%

За два месяца войны средняя зарплата в Украине снизилась на 10%. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

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Война вынудила украинский бизнес оптимизировать свои расходы, сокращая заработные платы и бонусы. Новым сотрудникам работодатели сейчас предлагают более низкую заработную плату. По сравнению со средней заработной платой в первой половине февраля 2022 года, актуальная средняя заработная плата снизилась на 10%.

Средняя зарплата в апреле во всех открытых вакансиях на кадровом портале grc.ua составляет 18 700 грн. Меньше всего пострадала от кризиса на рынке труда ИТ-отрасль. Поэтому, несмотря на то, что сейчас компании разных секторов экономики либо уже вернулись к работе, либо начинают процесс возобновления своей деятельности, доля предложений для ИТ-специалистов значительно превышает предложения работы для представителей других профессий.

В среднем по всем регионам Украины айтишникам в апреле предлагают 108 100 грн, в прошлом месяце средняя заработная плата в этой сфере составляла 86 500 грн.

Высокие зарплаты также предлагают руководителям. Средняя заработная плата в высшем менеджменте в апреле составляет 63 200 грн. Однако в условиях войны количество предложений работы для директоров значительно снизилось.

Новой тенденцией на рынке труда является то, что, сталкиваясь с проблемами трудоустройства из-за крайне низкого количества вакансий, высококвалифицированные специалисты, в частности специалисты топового уровня, соглашаются на должности низшей квалификации.

В пятерку профессиональных сфер, в которых в апреле предлагают высокие зарплаты, вошли также специалисты сферы маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26 600 грн, специалисты из добычи сырья (26 500 грн), а также специалисты сферы строительства (25 300 грн).

Самые низкие зарплаты в апреле предлагают в среднем в сельском хозяйстве (13 300 грн) и в автомобильном бизнесе (11 000 грн).

Анализ зарплат по регионам Украины показал, что Киев, в марте потерявший лидерство по размеру заработной платы, постепенно возвращает свои позиции. Если прослеживать динамику средней заработной платы, то в январе в столице в среднем было предложено 31 000 грн, в первой половине февраля – 30 200 грн, в марте – 25 000 грн, а в апреле предлагают в среднем 26 000 грн.

Среди регионов с высокой средней заработной платой в апреле Днепропетровская (25 600 грн), Львовская (24 800 грн), Полтавская (23 400 грн) и Одесская (23 000 грн) области.

В апреле во Львовской области средняя заработная плата намного ниже показателя предыдущего месяца и составляет 24 800 грн. На это повлияла, в частности, релокация предприятий разных отраслей.

Стоит отметить, что в отличие от Киева, в Киевской области в апреле самая низкая средняя заработная плата. Она составляет всего 13 000 грн.

Самые низкие заработные платы также предлагают в Хмельницкой (в среднем в апреле 14500 грн), Черновицкой (14 000 грн), Ивано-Франковской области (13 600 грн), Тернопольской (13 500 грн) областях. Отметим, что в этих областях и до войны были не слишком высокие зарплаты. Но к регионам с самой низкой средней заработной платой в апреле, к сожалению, присоединилась Харьковская область с показателем 11 500 грн.

Инфографика

Опрос, проведенный кадровым порталом grc.ua в апреле, показал, что не снизят желаемый размер заработной платы при сложностях с трудоустройством 35% соискателей. Остальные две трети готовы получать меньшую заработную плату, лишь бы устроиться на работу. Наибольшая часть тех, кто готов пойти на уступки в переговорах о заработной плате, может снизить желаемую сумму на 10-25%.