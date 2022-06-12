Попит на робітників в Україні за місяць збільшився на 20%: кого більше шукають роботодавці та скільки платять

Актуальних вакансій в робітничій сфері в Україні в червні стало на 20% більше порівняно з попереднім місяцем, повідомляє кадровий портал grc.ua.

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В загальній структурі всього ринку праці України частка вакансій сфери робітничого персоналу становить 8% від всіх актуальних на порталі та входить до п'ятірки найбільш затребуваних професійних сфер.

Зазначається, що вакансії є в усіх регіонах України, але найбільше - 32% - у Львівській області. Ще 20% вакансій припадає на Дніпропетровську область, 14% - на Донецьку, 6% - на Київ, 5% - на Полтавську область.

47% вакансій - для осіб без досвіду роботи, а щн стільки ж - для людей з мінімальним досвідом від 1 до 3 років. Досвід від 3 до 6 років вимагається лише в 4% актуальних вакансій, а більш досвідчені фахівці затребувані лише в 2% випадків.

Найчастіше роботодавці шукають монтажників - 14% від всіх пропозицій, другими за кількістю пропозицій роботи є вантажники – 13%, а на третьому місці з часткою 10% - комплектувальники та пакувальники товарів.

9% об'яв стосуються пошуку налагоджувальників, 8% - електриків, також 8% - електромонтерів та кабельників, 6% - операторів верстатів, по 5% - слюсарів, механіків та різноробочих.

В середньому в Україні пропонована заробітна плата у відкритих пропозиціях для фахівців робітничих професій становить 13 700 грн. Мінімальна щомісячна компенсація для цих спеціалістів стартує від 8 900 грн, і таких вакансій більшість – 44%.

Оклад, який починається від 13 400 грн, зазначений у чверті вакансій. Зарплату від 17 800 грн готові платити лише 16% роботодавців. І тільки у 9% пропозицій роботи для робітників озвучена зарплата від 22 300 грн, а у 6% вакансій - вище за 26 800 грн.

Залежно від спеціалізації рівень компенсації теж істотно змінюється. Найбільший середній оклад пропонують слюсарям та механікам – 20 800 грн. Налагоджувальники можуть отримувати в середньому 18 500 грн, а оператори верстатів – 15 500 грн за місяць.

Близько 14 000 грн можуть отримувати різноробочі, електрики та електромонтери. Монтажники та вантажники можуть розраховувати в середньому на 13 700 грн за свою працю. Найменшу заробітну плату наразі пропонують комплектувальникам та укладальникам-пакувальникам - в середньому 10 100 грн.

Як коментують кадровики, конкуренція серед представників робітничих спеціальностей зараз не надто висока, тому працевлаштуватися на такі позиції можна без проблем. При цьому в сучасних реаліях попит на працівників робітничих спеціальностей буде лише збільшуватися, оскільки все більше компаній починають відновлювати свою діяльність – як в своєму регіоні, так і на новій локації після переїзду.

Источник фото: ua.depositphotos.com