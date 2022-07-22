Третина українських підприємств позапланово зменшила найм працівників, ще чверть зупинила його - опитування

34,1% українських підприємств позапланово зменшила після початку війни обсяги набору персоналу, а ще 26,2% взагалі зупинили його до кінця поточного року. При цьому лише 9,9% роботодавців повідомили, що позапланово збільшують найм, а решта 29,8% компаній свої плани не змінили.

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Про це свідчать дані опитування 721 компанії, проведеного наприкінці червня аналітиками кадрового порталу robota.ua. Серед них 27,5% складають представники великого бізнесу, 30,1% - середнього, 27,5% - малого, 14,9% - мікробізнесу.

Загалом 58,9% компаній повідомили, що чисельність їх співробітників зменшилася після початку війни, а 28,8% - що вона залишилася такою самою. Лише 12,3% опитаний заявили про збільшення штату.

Позапланово набирають персонал компанії зі сфер IT, будівництва, HR і АПК. Призупинили ж набір до кінця року або ж скорочують його бізнеси переважно з банківської сфери, рітейлу, виробництва, маркетингу та сфери розваг.

За висновками дослідження, кількість працівників найбільше зменшилась у сферах логістики й транспорту, медицини й фармацевтики, туризму та готельно-ресторанного бізнесу, маркетингу, реклами й PR, а також у торгівлі (як роздрібній, так і гуртовій).

Найчастіше скороченню підлягали ролі, пов’язані з функцією підтримки клієнтів, та лінійний персонал. У robota.ua вказують, що з високою ймовірністю так відбувається тому, що масштаби бізнесу зменшуються через скорочення попиту з боку населення.

Зазначимо, що наразі серед роботодавців України збільшується попит саме на робітничі професії. Зокрема, за даними порталу grc.ua, таких вакансій в червні стало більше на 20%, ніж у травні, а найчастіше роботодавці шукають монтажників, вантажників та пакувальників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com