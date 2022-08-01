Доля вакансий дистанционной работы в Украине за год выросла вдвое

Несмотря на радикальное падение общего количества вакансий, во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года доля вакансий дистанционной работы в Украине выросла с 6,5% до 13,9%, свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Work.ua.

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При этом в предыдущий год этот показатель почти не изменился: во втором квартале 2020 года такая доля составляла 6,4%. При этом до пандемии Covid-19 за аналогичный период 2019 года она составила всего 4%.

Наибольшее количество дистанционных вакансий было размещено в 4 квартале 2021 года, когда 9 313 компаний разместили 19 186 таких объявлений, что составило 6,8% от общего количества вакансий.

Средняя зарплата по вакансиям с дистанционной работой росла ежегодно и сейчас выше среднего уровня зарплаты по Украине, который составляет 15 тысяч гривен. Так, в 2019 году этот показатель составлял 12 тысяч гривен, в 2020 – 15 тысяч, в 2021 – 17 тысяч, в 2022 – уже 20 тысяч.

Больше всего вакансий с дистанционной работой размещено в категории "IT, компьютеры, интернет". В этой категории также предлагают и самую большую зарплату - 25 тысяч гривен.

Самой популярной и оплачиваемой должностью среди дистанционных является менеджер по продажам со средней зарплатой 20 тысяч гривен. По состоянию на второй квартал 2022 года в пятерку самых популярных должностей с удаленной работой входят также менеджер по работе с клиентами, SMM-специалист и менеджер по персоналу (средняя зарплата у всех – 18 тысяч гривен), а также оператор контакт-центра (14 тысяч гривен).

Количество отзывов на дистанционную работу в апреле-июле 2019 года составило 28, 2020 - 66, 2021 - упало более чем вдвое до 31, а во втором квартале 2022 снова выросло уже втрое до 104 отзыва. Примечательно, что женщины в среднем откликаются на дистанционные вакансии на 75% чаще мужчин.

Отметим также, что недавно Work.ua провел на сайте опрос, в котором приняли участие 1708 соискателей. Согласно его результатам, 61% респондентов так или иначе имеют опыт отдаленной работы.

В частности, 44% работают дистанционно, 10% – смешано, но больше дистанционно, 7% – смешано, но больше в офисе. Остальные же 39% работают непосредственно в офисе, магазине, гостинице и т.д.

Напомним также, что согласно данным недавнего опроса другого кадрового портала robota.ua, 34,1% украинских предприятий внепланово снизили после начала войны объемы набора персонала, а еще 26,2% остановили его до конца текущего года.

Источник фото: ua.depositphotos.com