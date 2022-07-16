Какую работу предлагают украинцам за границей и сколько платят

Легче всего трудоустроиться за границей в сферах, испытывающих дефицит кадров, в частности в области перерабатывающей промышленности, транспорте и логистике, в сельском хозяйстве и строительстве. Востребованы за границей также врачи, медсестры, помощники медицинского персонала.

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Об этом сообщает кадровый портал grc.ua.

Где предлагают работу?

Лидером среди предложений работы для украинцев остается Польша , которая предлагает 24% от всех актуальных предложений. Польша заинтересована в привлечении украинских специалистов на работу, в частности, в отраслях, испытывающих дефицит персонала. С этой целью польским правительством были приняты нормативные законодательные акты, способствующие упрощению и ускорению процесса трудоустройства иностранных специалистов. В период летнего сезона больше работы в Польше появилось в гостинично-ресторанной отрасли, в сельском хозяйстве. Традиционно много вакансий на предприятиях пищевой отрасли, легкой промышленности, в сфере транспорта и логистики, в строительстве.

Активно приглашает наших специалистов Армения. На кадровом портале grc.ua вакансий в этой стране 11% всех актуальных предложений за рубежом. Готовы предложить работу украинским специалистам также работодатели Кипра, Молдовы и США.

Что предлагают?

Треть всех вакансий за рубежом для украинцев открыта в сфере ИТ. Этим специалистам готовы платить в среднем 86700 грн.

Вторые по востребованности продавцы, кассиры и менеджеры по продажам . Для них опубликовано 25% всех актуальных вакансий за рубежом. Средний оклад, который предлагает специалистам сферы продаж, 50 700 грн.

Также ценятся за рубежом наши специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR, которым предлагают 82 400 грн за их работу.

Сколько готовы платить?

В зарубежных объявлениях с предложениями оплата стартует от 28 400 грн – таких вакансий 34% от всех актуальных. От 52 500 грн готовы платить 23% работодателей, а плату от 76 500 грн предлагает 21% работодателей. Оклад от 100500 грн указан в 13% вакансий, еще большую компенсацию предлагает 9% работодателей.

Средняя заработная плата, которую предлагают в вакансиях из других стран, составляет 62 000 грн, что в три раза больше средней зарплаты в Украине.

Работодатели ищут в основном кандидатов с опытом работы. Треть работодателей (35%) ищет молодых специалистов с опытом от 1 до 3 лет. С опытом работы от 3 до 6 лет ищет 42% работодателей. Более опытные специалисты требуются только 3% работодателей. А кандидаты вообще без опыта работы интересуют только 20% работодателей.

Где можно работать удаленно

Для тех, кто заинтересован работать в отдаленном формате, больше всего вариантов есть в сфере информационных технологий. Таких вакансий треть от всех вариантов удаленной работы за границей. Разработчики могут претендовать на зарплату от 3000 EUR до 5000 EUR. Web дизайнерам предлагают зарплату до 3500 EUR, оклады менеджеров проектов стартуют с 2000 EUR.

Четверть предложений удаленной работы, предлагаемой украинским специалистам, составляют вакансии для менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами. Зарплаты по этой категории стартуют от 700 EUR. К примеру, менеджер по продажам со знанием английского языка, который будет работать с рынком Румынии, Эстонии, Литвы Латвии и Болгарии, будет получать от 792 до 4 000 USD. Оператор Call-центра со знанием иностранных языков может рассчитывать на оклад 700 – 1000 EUR. Менеджеру по продажам логистических услуг/Sales Agent (remotely) предлагают 27 720 – 140 000 грн.

Третьей по количеству вариантов удаленной работы за границей является сфера маркетинга, рекламы и PR. Зарплаты в этих вакансиях стартуют с 500 USD.

Отметим, что в Киеве и относительно безопасных регионах Центра и Запада Украины сейчас наблюдается постепенный рост предложений работы в ряде сфер.