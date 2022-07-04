Рынок труда в сфере IT ниже довоенного уровня в 4,8 раза

По состоянию на июнь предложения работы для IT-специалистов составляют 12,5% всех актуальных на сайте grc.ua. В процентном смысле это почти столько, как было в конце 2021 года и даже немного больше, чем в январе 2022 года.

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Однако, несмотря на высокую долю вакансий IT-сферы в общей структуре в процентах, их численность в натуральном значении снизилась в результате кризиса. Количество вакансий для IT-специалистов в 4,8 раз меньше, чем было до войны.

Наибольшее падение количества вакансий в IT-сфере на сайте grc.ua произошло в апреле (в 6,6 раза меньше, чем в январе 2022), с мая прослеживается положительная динамика медленными темпами. В свою очередь активность поисковиков возросла, что и в общем тренде состояния рынка труда в период войны.

Где больше всего работы

Больше всего предложений работы для IT-специалистов открыто в Киеве. Вакансии столичных IT-компаний составляют половину (52%) опубликованных в июне предложений работы сферы информационных технологий. Львовский IT- кластер в этом месяце ищет гораздо меньше специалистов, чем в столице. Вакансии для IT-специалистов в этом регионе составляют всего 12% всех открытых в сфере.

Война сменила региональную структуру IT-отрасли. Если до начала войны крупнейшими IT-кластерами были Киев и Харьков, то сегодня Киев восстановил свои позиции, потерянные в начале войны. Львов сегодня занимает уверенную вторую строчку по количеству предложений работы.

С начала войны количество IT-специалистов, работающих во Львове, выросло более чем в три раза. Некоторая часть украинских специалистов уехала за границу. Как показывает анализ базы резюме, в последние месяцы ощутимо увеличилось количество тех, кто готов выехать для работы. Если в течение 2021 года этот показатель составлял 34% всех резюме IT-специалистов, то с началом войны желающих уехать почти половина (47%) от всех IT-специалистов, разместивших свои резюме.

Каких IT-специалистов ищут

Больше всего работодатели IT-сферы ищут инженеров и разработчиков. Для этих специалистов опубликовано самое большое количество вакансий в июне в профессиональной сфере IT. Также востребованы специалисты по системам управления предприятием (ERP), web инженеры и web мастера, специалисты поддержки, системные администраторы.

Следует отметить, что кроме чисто технических специалистов в сфере IT, 18% вакансий сегодня открыты для специалистов нетехнических специализаций. Дизайнеры, технические райтеры, рекрутеры, менеджеры проектов и менеджеры продуктов, менеджеры по продажам IT-продуктов, маркетологи. Итак, почти каждая пятая вакансия в IT-сфере для гуманитариев или других нетехнических специалистов.

Зарплаты в IT

Средняя предлагаемая заработная плата в профессиональной IT-сфере в июне составляет 70 900 грн, и это гораздо меньше месяца назад. В мае средняя зарплата по IT составляла 103 500 грн.

В течение месяцев войны средняя зарплата в IT-сфере почти не изменялась. В то же время, по рынку средняя зарплата во всех профессиональных сферах снизилась на 10%, сравнивая с довоенным периодом. Некоторые профессиональные сферы почувствовали снижение зарплаты наполовину, некоторые пострадали не так сильно, однако отрицательная динамика зарплат присутствовала почти во всех отраслях.

В июне общее понижение зарплат в большинстве профессиональных сфер прекратилось. Исключением стали отрасли с самыми высокими зарплатами – IT, высший менеджмент и консалтинг. Несколько снизились зарплаты также у востребованных специалистов сферы маркетинга, рекламы и PR, в медицине и фармацевтике, а также еще больше снизились зарплаты, которые работодатели предлагают самым низкооплачиваемым специалистам без опыта работы и студентам.

Что касается IT-сферы, то в большей доле вакансий (в 42%) указана самая низкая зарплата в сфере – от 31 900 грн. В каждой пятой вакансии предлагают зарплату от 63 900 грн. В 17% предложений озвучена зарплата от 95 900 грн. Высокую зарплату от 127 900 грн предлагают в каждой десятой вакансии. Вакансий с высокой ежемесячной компенсацией от 159 900 грн 8% от всех актуальных в сфере.

Зарплаты по IT-специализациям

Уровень зарплаты в IT-сфере зависит и от опыта и от специализации. Высокая средняя заработная плата у специалистов, работающих над игровым ПО. Им предлагают в среднем 87700 грн. Web мастера и web инженеры получают в среднем 81200 грн. Также высокие зарплаты предлагают специалистам систем управления предприятием (ERP) – 77 800 грн, а также разработчикам и программистам – в среднем 76 000 грн.

Самые низкие зарплаты в профессиональной сфере IT, интернет, телеком у тех, кто специализируется на создании контента (в среднем 15 600 грн.), у тестировщиков (19 800 грн.) и у специалистов телекоммуникаций (17 000 грн.). Невысокие зарплаты работодатели сферы предлагают также аналитикам (в среднем 26 300 грн), а также начинающим и тем, кто только начал свой карьерный путь в IT-сфере и имеет минимальный опыт (в среднем 20 000 грн).

Напомним, что в Украине будет создана единая база с вакансиями.