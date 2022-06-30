Нужны водители и рабочие: какие профессии наиболее востребованы в Украине по итогам июня

В Киеве и относительно безопасных регионах Центра и Запада Украины сейчас наблюдается постепенный рост предложений работы в ряде сфер, свидетельствуют данные портала "OLX Работа".

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При этом наибольший прирост вакансий наблюдается в категории "Строительство/отделочные работы". В Киеве их количество выросло с 1085 в течение марта до 3420 в июне, а в Днепре — с 708 до 818.

Также увеличилось предложение для желающих работать в колл-центрах и сфере телекоммуникаций. Самый ощутимый рост наблюдается в Днепре. В начале марта таких вакансий было всего 35, а в начале лета уже 455.

Кроме того, в большинстве областей увеличилось количество объявлений в категориях "Клининг/домашний персонал" и "Производство/рабочие специальности", при этом наиболее востребованы среди работодателей традиционно работники сфер торговли и логистики.

Самый высокие зарплаты в этих сферах сейчас предлагают водителям, причем в июне они выросли относительно марта. В частности, летом водители такси могут найти работу в среднем на 500 гривен, а облицовщики - на 2,7 тысячи гривен более высокооплачиваемую.

Топ-10 вакансий с наибольшей зарплатой в июне по соответствующим профессиям OLX приводит следующий: дальнобойщик - 50 077 грн; водитель бульдозера/грейдера - 27 500 грн; водитель такси - 25 500 грн; штукатур – 25 000 грн; комбайнер - 25 000 грн; оператор call-центра - 24 000 грн; прораб — 23 500 грн; курьер - 22 500 грн; облицовщик - 21 000 грн; фасадчик - 20 693 грн.

При этом отмечается, что и активности при поиске работы в июне украинцы проявляли значительно больше, чем в начале весны. По данным аналитики OLX, отношение поисковых запросов к числу вакансий барист выросло на 66 процентных пунктов, няней и курьеров - на 64, охранников - на 63, разнорабочих - на 61, уборщиц - на 60.

В целом чаще всего в июне пользователи искали следующие вакансии: водителя (228,8 тысячи раз), продавца (56,9 тысячи), грузчика (48,8 тысячи), баристы (44 тысяч) и уборщика (40,1 тысячи раз).

Источник фото: ua.depositphotos.com