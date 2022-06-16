Ситуация на рынке вакансий в ритейле: кого бизнес ищет больше всего и какие зарплаты предлагает

Сфера продаж стала первой сферой, которая приблизилась к довоенным показателям по проценту от общего количества вакансий, сообщают аналитики кадрового портала grc.ua. В то же время, общее количество вакансий по сравнению с предвоенным периодом обвалилось примерно в 4,5 раза.

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Так, в феврале доля вакансий в сфере ритейла составляла 24,2% всех актуальных на портале. В марте они составляли уже 22,2%, а в апреле – только 18,6%. С мая начался постепенный рост доли таких вакансий (19,6%), а в июне она даже немного превысила довоенное значение, составив 24,5%.

По данным grc, конкуренция среди кандидатов на вакансии в сфере продаж сейчас составляет примерно четыре человека на одно рабочее место.

Больше всего вакансий для специалистов сферы продаж сейчас открыто в Киеве – 24% от всех актуальных предложений. На втором месте – Львовская область (11%), на третьем – Днепропетровская область (8%), далее следуют Одесская (6%) и Сумская (5%).

При этом в 62% актуальных вакансий отмечено, что работодатели не требуют от кандидатов опыта работы. В трети предложений работы указано, что работодатель хочет найти человека с опытом от 1 до 3 лет. Кандидатов с опытом от 3 до 6 лет ищет 6% работодателей, а более опытных – только 1%.

В половине всех актуальных вакансий работодатели отмечают минимальный размер заработной платы в сфере – от 9,2 тысячи гривен. В 23% вакансий предлагаемый оклад стартует от 16,5 тысячи гривен, а 14% работодателей предлагает оплату от 23,7 тысячи гривен. 8% предлагают зарплату от 31 тысячи, а еще 5% – от 38,2 тысячи гривен.

В начале лета работодатели больше всего ищут продавцов-кассиров: это 30% всех актуальных вакансий в сфере продаж. Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели продавцам – 13,8 тысячи гривен.

На втором месте по востребованности – тайные покупатели (17% вакансий), уровень заработной платы колеблется от 5 до 10 тысяч гривен в зависимости от проделанной работы.

Еще 11% предложений составляют вакансии менеджеров по продажам (11%). Этим специалистам в среднем предлагают за работу 21,3 тысячи гривен. Для менеджеров по работе с клиентами есть 6% из имеющихся вакансий, средний оклад составляет 25 тысяч гривен.

В большинстве вакансий менеджеров по работе с клиентами требуется знание иностранного языка. На заработную плату 25 тысяч гривен могут также претендовать управляющие магазином. Обе категории имеют долю по 6% в общем количестве вакансий в продажах.

Кроме того, еще по 5% предложений адресовано потенциальным администраторам торговых залов, операторам почтовых отделений и аналитикам продаж, еще по 4% – менеджерам (руководителям) АЗК и администраторам магазинов.

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