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Ситуація на ринку вакансій у ритейлі: кого бізнес шукає найбільше та які зарплати пропонує
Сфера продаж стала першою сферою, яка наблизилася до довоєнних показників за відсотком від загальної кількості вакансій, повідомляють аналітики кадрового порталу grc.ua. Водночас загальна кількість вакансій порівняно з передвоєнним періодом обвалилася приблизно у 4,5 рази.
Так, в лютому частка вакансій у сфері ритейлу складала 24,2% від всіх актуальних на порталі. В березні вони становили вже 22,2%, а в квітні - лише 18,6%. З травня почалося поступове зростання частки таких вакансій (19,6%), а в червні вона навіть трохи перевищина довоєнне значення, склавши 24,5%.
За даними grc, конкуренція серед кандидатів на вакансії у сфері продажу зараз становить приблизно чотири особи на одне робоче місце.
Найбільше вакансій для спеціалістів сфери продажу зараз відкрито в Києві – 24% від всіх актуальних пропозицій. На другому місці - Львівська область (11%), на третьому – Дніпропетровська область (8%), далі йдуть Одеська (6%) та Сумська (5%).Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому в 62% актуальних вакансій зазначено, що роботодавці не вимагають від кандидатів досвід роботи. В третині пропозицій роботи зазначено, що роботодавець бажає знайти працівника з досвідом роботи від 1 до 3 років. Кандидатів з досвідом від 3 до 6 років шукає 6% роботодавців, а більш досвідчених - лише 1%.
В половині всіх актуальних вакансій роботодавці зазначають мінімальний розмір заробітної плати у сфері - від 9,2 тисячі гривень. У 23% вакансій пропонований оклад стартує від 16,5 тисячі гривень, а 14% роботодавців пропонує оплату від 23,7 тисячі гривень. 8% пропонують зарплату від 31 тисячі, а ще 5% - від 38,2 тисячі гривень.
На початку літа роботодавці найбільше шукають продавців-касирів: це 30% від всіх актуальних вакансій у сфері продажу. Середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці продавцям - 13,8 тисячі гривень.
На другому місці за затребуваністю - таємні покупці (17% вакансій), рівень заробітної плати коливається від 5 до 10 тисяч гривень залежно від зробленої роботи.
Ще 11% пропозицій складають вакансії менеджерів з продажу (11%). Цим фахівцям в середньому пропонують за роботу 21,3 тисячі гривень. Для менеджерів по роботі з клієнтами є 6% з наявних вакансій, середній оклад становить 25 тисяч гривень.
В більшості вакансій менеджерів по роботі з клієнтами вимагається знання іноземної мови. На заробітну плату 25 тисяч гривень можуть претендувати також керуючі магазином. Обидві категорії мають частку по 6% у загальній кількості вакансій в продажах.
Крім того, ще по 5% пропозицій адресовано потенційним адміністраторам торгових залів, операторам поштових відділень та аналітикам продажів, ще по 4% - менеджерам (керівникам) АЗК та адміністраторам магазинів.
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