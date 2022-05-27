Кількість нових вакансій та виручка закладів на заході України досягла довоєнних показників - дослідження

Через три місяці з початку війни в Україні працює лише 68% від кількості закладів, які були відкриті в лютому. Між тим кількість нових вакансій та виручка малих і середніх закладів громадського харчування на заході країни та в деяких центральних областях вже сягнула довоєнних показників.

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Про це йдеться у спільному дослідженні ресторанного ринку Poster та Work.ua

Виручка малих та середніх закладів

Найкращі показники виручки у закладів Закарпатської області: за тиждень 16-22 травня їх виручка у середньому досягла 152%, як порівняти з тижнем до війни 14-20 лютого. У Волинській та Чернівецькій областях виручка становить 124% та 119% від довоєнної.

Деякі центральні регіони також відмічають майже довоєнні каси: у Дніпропетровській області – 94% від виручки у лютому, у Кіровоградській – 93%, у Полтавській – 105%. У нещодавно звільнених Київській, Чернігівській та Сумській — трохи більш ніж половина від довоєнних показників: 59%, 61% та 54% відповідно. У місті Києві — також лише 58%.

Найгірші показники у регіонах на сході та півдні — там заклади намагаються продовжувати працювати, але у Донецькій області отримують лише 6% від довоєнної виручки, у Харківській — 14%, у Херсонській – 21%, у Миколаївській — 25%. Даних про Луганську область не має через відсутність наразі активних клієнтів Poster у цьому регіоні.

Дані дослідження ґрунтуються на даних продажів більш ніж 5000 закладів України.

Нові ресторанні вакансії

За тиждень до війни 14-20 лютого у чотирьох великих містах України — Києві, Одесі, Львові та Дніпрі на сайті Work.ua було розміщено 655 нових вакансій за найбільш популярними ресторанними спеціальностями — кухар, бармен, офіціант. На початку травня кількість таких вакансій впала більш ніж втричі — до 203.

Між тим ситуація на ринку праці на заході виглядає краще за стан справ в інших регіонах. Так, кількість нових ресторанних вакансій, що були відкриті на початку травня у Львові, навіть зросла на 2,5% проти довоєнного показника лютого — з 119 до 122 вакансій. Тоді як для Дніпра цей показник знизився на 77% з 102 до 23 вакансій, для Одеси — на 85% з 104 до 16 вакансій, для Києва — на 87% з 330 до 42 вакансій.

Заробітна плата

Серед чотирьох міст — Києва, Одеси, Львова та Дніпра — найбільше падіння зарплат спостерігається в Одесі. Так, бариста 2-8 травня там пропонували 9 000 грн (на 18% менше, ніж у лютому), кухарю – 12 500 грн (-22%), офіціанту – 12 000 грн (-14%).

У Києві найбільше зниження заробітної плати спостерігалося на посадах бариста: на початку травня заклади пропонували у середньому 12 000 грн, що на 20% нижче ніж напередодні війни. Кухарів у Києві шукали на 15 500 грн (-9%), заробітна плата офіціантів залишилася без змін – 18 000 грн.

У Львові бариста пропонували 10 000 грн, що на 9% нижче ніж до війни, кухарям – 12 000 грн (-8%), офіціантам – 10 000 грн (без змін).

Серед чотирьох міст – Києва, Одеси, Львова та Дніпра – на початку травня зростання заробітної плати було помітне лише на позиціях бариста у Дніпрі: зріст на 9% до 12 000 грн. Заробітна плата кухарів залишалася без змін – 14 000 грн, а офіціантів просіла на 28% до 9 000 грн.

Нагадаємо, що на 58% зросла виручка київських барів через дозвіл на продаж алкоголю до 22:00.