В Україні розпочинають впровадження Єдиного державного реєстру адрес в регіонах: навіщо він знадобився

В Україні розпочинають впроваджувати Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА), мета якого - впорядкувати дані адресації об‘єктів нерухомості як в контексті містобудування, так і в контексті майнових прав.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Більше ніж 800 громад розпочинають роботу з Єдиним державним реєстром адрес

Зазначається, що наразі займатимуться цим більше ніж в 800 українських територіальних громадах, фахівці яких пройшли навчання по здійсненню та забезпеченню організаційної, методологічної й технічної підтримки і супроводу громад під час наповнення ЄДРА.

Ще 412 громад зараз знаходяться на фінальній стадії навчання, яке проводить Мінвідновлення спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS" та EU4DigitalUA. Ці громади доєднаються до процесу наповнення реєстру відразу після його завершення та підтвердження отриманих навичок.

Інформація з ЄДРА забезпечуватиме взаємодію між інформаційними системами на різних рівнях управління. Це дасть змогу громадянам мати достовірні дані в реєстрі та отримувати низку потрібних соціальних і адміністративних послуг: реєстрацію місця проживання, отримання пільг чи субсидії. Також даний реєстр убезпечить від шахрайства щодо прав власності на нерухомість.

"Впорядкування містобудівної документації неможливе без всієї інформації з наявними реєстрами нерухомого майна. Втім, щоб мати чітке розуміння ступеня цієї верифікації, необхідно впорядкувати процедуру присвоєння адрес. Іноді навіть зайва крапка, літера або зайве тире формує два об‘єкти нерухомості. Як наслідок – численні порушення у містобудівній документації. А українці через це часто не можуть отримати держпослуги у сфері нерухомості", – зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади,місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Народна депутатка пояснила – коли йдеться про столицю, адресні питання можуть бути ще відносно впорядкованими, адже там можна досить легко знайти ту чи іншу адресу, але якщо говорити про невеликий населений пункт навіть під Києвом, картина геть інша.

Це результат того, що протягом останніх 30 років, коли українські населенні пункти постійно розвивалися і змінювалися, упорядкуванням адрес в них ніхто не займався, хоча постійно з‘являлися нові вулиці і змінювались назви наявних, а органи місцевого самоврядування ухвалювали рішення на основі адресних даних досить хаотично. Це ставало на заваді швидкій процедурі реєстрації права власності та подекуди гальмувало отримання субсидії чи призводило до помилок із їхнім нарахуванням.

За словами Шуляк, в результаті підготовчої і навчальної роботи по особливостям наповнення і функціонування ЄДРА наразі в кожній області сформовано 24 команди "менторів" з 73 фахівців обласних військових адміністрацій, райдержадміністрацій та громад. Навчено 1099 фахівців органів місцевого самоврядування, які отримали відповідний сертифікат про готовність до роботи й підтвердили навички.

"Реєстр адрес буде постійно оновлюватись, адже поява нових адміністративно – територіальних одиниць, будівель, вулиць і зміна їх назв триває безперервно. Зараз наше завдання – навчити всі громади і центри компетенції при обласних військових адміністраціях правильному внесенню даних. Далі ми завершимо інтеграцію з РПЗМ і будемо долучати органи місцевого самоврядування і центральні органи виконавчої влади до активного користування", – зазначила Шуляк.

Голова профільного комітету також наголосила, що ЄДРА буде частиною вже успішно реалізованого проєкту з цифровізації будівельних процесів – Єдиної електронної системи у сфері будівництва, яка своєю чергою буде частиною електронного містобудівного кадастру державного рівня. Завдяки е-системі вже вдалося досягти потужного антикорупційного ефекту – за 3 роки роботи ЄДЕССБ держава заощадити 11 млрд гривень, усунувши людський фактор, а реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн на рік. Запуск ЄДРА у складі ЄДЕССБ буде сприяти зростанню цього показника.

В Україні з'явиться Єдиний державний реєстр адрес

Кабмін ухвалив постанову про створення трьох базових реєстрів: адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО), адрес (ЄДРА), будівель та споруд (РБС).

Створення відкритих реєстрів —важлива практика для країн ЄС та великий крок України до подальшої інтеграції в єдиний цифровий європейський простір.

Раніше повідомлялося, що Україна впроваджує нову систему автоматичної первинної реєстрації спеціальних майнових прав в сфері будівництва через Єдину державну електронну систему. Це дасть можливість подавати електронні заяви для реєстрації прав на нерухомість без участі державних реєстраторів.