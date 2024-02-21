Україна впроваджує автоматичну реєстрацію спеціальних майнових прав у будівельній галузі

Україна впроваджує нову систему автоматичної первинної реєстрації спеціальних майнових прав в сфері будівництва через Єдину державну електронну систему. Це дасть можливість подавати електронні заяви для реєстрації прав на нерухомість без участі державних реєстраторів.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Автореєстрація спеціальних майнових прав дозволить убезпечити від вчинення шахрайських дій та стане корисною як для інвесторів будівництва – майбутніх власників нерухомості, так і для замовників будівництва", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за новою системою, інвестори та замовники будівництва матимуть змогу надавати заяви через портал ЄДЕССБ, отримувати інформацію про статус об'єктів нерухомості, спрощувати процедури реєстрації та оптимізують свої витрати на ці процедури.

Процедура реєстрації включає чотири етапи: створення заяви, її підписання, реєстрацію та отримання результату. Наразі на порталі зареєстровано 51 заяву від замовників будівництва, а також розпочато процес внесення даних для реєстрації спеціального майнового права на понад 80 об'єктів будівництва. У рамках тестування вже зареєстровано два об'єкти будівництва.

Українці зможуть детально перевіряти майбутню нерухомість

Раніше забудовники не реєстрували спеціальні майнові права на майбутню нерухомість. Це призводило до шахрайських схем у сфері, а також до ситуацій, коли одну й ту ж квартиру могли "продавати" кілька разів різним людям.

Проте, з листопада минулого року, усі відомості про необхідні документи для реєстрації спеціального майнового права (СМП) відтепер відкрито на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Завдяки такому нововведенню кожен українець зможе перевірити майбутні обʼєкти нерухомості (МОНи), об’єкти незавершеного будівництва (ОНБ) та отримати всю інформацію про їхнє будівництво.

"Такі зміни є результатом реалізації нашого законопроєкту №5091, який був ухвалений парламентом і підписаний президентом. Він впроваджує низку запобіжників, які захистять людей, що вклали гроші в будівництво квартири, від недоброчесних забудовників та забезпечує прозорість ринку первинного житла", - зауважила Олена Шуляк, очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Зазначимо, на порталі "Дія" доступний кабінет "Моє будівництво". У ньому відображаються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва.