Захист інвесторів житла: вперше в Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав

Уперше в Україні у Державному реєстрі речових прав (ДРРП) забудовники зареєстрували спеціальні майнові права на майбутні обʼєкти нерухомості. Таке право допоможе замовникам будівництва (забудовникам) вести бізнес прозоро, а покупцям – захистити свої інвестиції в житло від недобросовісних забудовників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Там зазначають, що спеціальне майнове право — це право власності на нерухомі об’єкти, які перебувають на етапі будівництва або будуть збудовані.

Раніше забудовники не реєстрували спеціальні майнові права на майбутню нерухомість. Це призводило до шахрайських схем у сфері, а також до ситуацій, коли одну й ту ж квартиру могли "продавати" кілька разів різним людям.

Зареєструвати права можна онлайн за допомогою Єдиної державної електронної системі у сфері будівництва. Зараз зареєстровано такі права на 3 об’єкти будівництва.

"Тепер, перед тим, як зареєструвати таке право забудовник має створити низку визначених документів у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), серед яких — заява про державну реєстрацію спеціального майнового права. Заява отримується державним реєстратором в електронній формі шляхом взаємодії між ЄДЕССБ та ДРРП. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва та дані про себе", - пояснюють у Мінінфраструктурі.

"Реалізація цього механізму стала можливою завдяки ухваленню відповідного закону "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому". Вперше за всі роки незалежності ми маємо законодавчі норми, які реально захищають людей, які вкладають гроші в первинну нерухомість. Це безпосередньо стало можливим завдяки реєстрації спеціального майнового права, якого раніше не існувало", - наголосила очільниця комітету Верховної Ради із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона додала, що реєстрація спеціального майнового права є обов’язковою для тих, хто має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", покликаний захистити права інвесторів у нове житло. Відповідний законопроєкт №5091 Верховна Рада ухвалила 15 серпня 2022 року.

Зазначимо, на порталі "Дія" доступний кабінет “Моє будівництво”. У ньому відображаються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва.



Також з квітня 2023 року публічна інформація щодо будівництва знову у відкритому доступі. З початком повномасштабного вторгнення ці дані були тимчасово недоступні в цілях безпеки.

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