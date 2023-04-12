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Відкриті дані в будівництві знову доступні: чому це важливо
Публічна інформація щодо будівництва знову у відкритому доступі. З початком повномасштабного вторгнення ці дані були тимчасово недоступні в цілях безпеки.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Відкриті дані в будівництві знову доступні. Тепер журналістам та громадськості буде легше контролювати забудову міст та протидіяти корупції", - зазначив Федоров.
Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення силові органи закрили загальний доступ до даних з міркувань безпеки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зараз портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та Портал відкритих даних працюють.
"Команда Мінцифри систематично комунікувала з силовим блоком, щоб дані щодо будівництва відкрили. Разом визначили перелік інформації, що не несе загрози національній безпеці", - підкреслив міністр.
За його словами відтепер знову можна переглядати:
- публічну мапу будівництва, де відображаються нещодавно видані дозволи на проведення будівельних робіт;
- відомості з конкретного об’єкта будівництва;
- інформацію про будівництво за адресами.
Чому це важливо?
Відкриті дані дозволять громадянам контролювати забудову у своїх містах, а також протидіяти корупції у сфері будівництва.
Інформація про деякі будівельні об’єкти залишається закритою з міркувань нацбезпеки. Вона стане доступна для громадськості після закінчення воєнного стану.
"Відкриті дані — основа для розвитку демократії, підтримки від наших стратегічних партнерів та швидкої післявоєнної відбудови. Продовжуємо активно працювати з силовим блоком, щоб відкрити доступ до всіх реєстрів, які закрили через повномасштабне вторгнення", - наголосив Федоров.
Зазначимо, на порталі "Дія" доступний кабінет “Моє будівництво”. У ньому відображаються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва.
Джерело фото: ua.depositphotos.com