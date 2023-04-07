"Містобудівна реформа підвищує прозорість і допомагає боротися з корупцією", - експерти USAID TAPAS

Збільшення прозорості та суттєве зниження корупційних ризиків – головні переваги цифровізації, передбаченої реформою містобудівної сфери, кажуть експерти USAID TAPAS.

Містобудівну реформу в Україні (законопроект №5655) підтримав проект USAID TAPAS. Про це у Твіттер повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Містобудівна реформа (законопроект №5655) є однією з головних для післявоєнного відновлення. Я пишаюся тим, що ми робимо це разом з @project_TAPAS. Я впевнений, що цифровізація є ключем до прозорості та підзвітності", - написав Олександр Кубраков.

На сторінці у Твіттер USAID TAPAS зазначили, що проект USAID TAPAS з гордістю підтримує цифровізацію в будівельному секторі України, включно з Єдиною електронною системою, яка передбачена законопроектом №5655. На думку експертів USAID TAPAS, така система відстежує погодження протягом усього процесу будівництва, підвищуючи прозорість і зменшуючи корупцію. "15 сервісів, які вже є частиною Єдиної електронної системи, на сьогодні заощадили українцям 261 мільйон доларів. Ми прагнемо підвищувати прозорість і боротися з корупцією в будівельному секторі", - кажуть у проекті USAID TAPAS.

Нагадаємо, USAID TAPAS – це проект "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах", який надає підтримку громадянам України та українському уряду у боротьбі з корупцією у ключових функціях державного управління та послугах, а також сприяє утворенню довіри українців до уряду на основі прозорості, підзвітності та покращеної якості послуг. Ця підтримка має на меті імплементацію видимих та успішних реформ у державному управлінні та послугах для подолання корупції у таких ключових сферах як електронні публічні закупівлі, відкриті дані та електронні послуги. Місія проєкту – протидіяти корупції через реформу електронного урядування в Україні та запровадження кращих світових практик у сферах електронних публічних закупівель, відкритих даних та електронних послуг.

Як раніше повідомлялось, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає, що цифровізація сфери будівництва і землекористування, які пропонує проєкт закону №5655, є одним із головних елементів антикорупційної стратегії.

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