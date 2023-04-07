"Градостроительная реформа повышает прозрачность и помогает бороться с коррупцией", – эксперты USAID TAPAS

Увеличение прозрачности и снижение коррупционных рисков – главные преимущества цифровизации, предусмотренной реформой градостроительной сферы, говорят эксперты USAID TAPAS.

Градостроительную реформу в Украине (законопроект №5655) поддержал проект USAID TAPAS. Об этом в Твиттер сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Гродостроительная реформа (законопроект №5655) является одной из главных для послевоенного восстановления. Я горжусь тем, что мы делаем это вместе с @project_TAPAS. Я уверен, что цифровизация является ключом к прозрачности и подотчетности", - написал Александр Кубраков.

На странице в Твиттере USAID TAPAS отметили, что проект USAID TAPAS с гордостью поддерживает цифровизацию в строительном секторе Украины, включая Единую электронную систему, которая предусмотрена законопроектом №5655. По мнению экспертов USAID TAPAS, такая система отслеживает согласование на протяжении всего процесса строительства, повышая прозрачность и уменьшая коррупцию. "15 сервисов, которые уже являются частью Единой электронной системы, на сегодняшний день сэкономили украинцам 261 миллион долларов. Мы стремимся повышать прозрачность и бороться с коррупцией в строительном секторе", - говорят в проекте USAID TAPAS.

Напомним, USAID TAPAS – это проект "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах", оказывающий поддержку гражданам Украины и украинскому правительству в борьбе с коррупцией в ключевых функциях государственного управления и услугах, а также способствует созданию доверия украинцев к правительству на основе прозрачности, подотчетности и улучшенного качества услуг. Целью этой поддержки является имплементация видимых и успешных реформ в государственном управлении и услугах для преодоления коррупции в таких ключевых сферах как электронные публичные закупки, открытые данные и электронные услуги. Миссия проекта – противодействовать коррупции через реформу электронного правления в Украине и внедрение лучших мировых практик в сфере электронных публичных закупок, открытых данных и электронных услуг.

Как ранее сообщалось, глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков считает, что цифровизация сферы строительства и землепользования, предлагаемых проектом закона №5655, является одним из главных элементов антикоррупционной стратегии.

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