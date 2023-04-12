Открытые данные в строительстве снова доступны: почему это важно

Публичная информация о строительстве снова в открытом доступе. С началом полномасштабного вторжения эти данные были временно закрыты в целях безопасности.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Открытые данные в строительстве снова доступны. Теперь журналистам и общественности будет легче контролировать застройку городов и противодействовать коррупции", - отметил Федоров.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения силовые органы закрыли всеобщий доступ к данным по соображениям безопасности.

Сейчас портал Единой государственной электронной системы в сфере строительства ( ЕГЭСБ ) и Портал открытых данных работают.

"Команда Минцифры систематически коммуникировала с силовым блоком, чтобы данные по строительству открыли. Вместе определили перечень информации, которая не несет угрозы национальной безопасности", - подчеркнул министр.

По его словам, теперь снова можно просматривать:

публичную карту строительства, где отображаются недавно выданные разрешения на проведение строительных работ;

сведения по конкретному объекту строительства;

информацию о строительстве по адресам.

Почему это важно?

Открытые данные позволят гражданам контролировать строительство в своих городах, а также противодействовать коррупции в сфере строительства.

Информация о некоторых строительных объектах остается закрытой из соображений национальной безопасности. Она станет доступна общественности после окончания военного положения.

"Открытые данные - основа для развития демократии, поддержки от наших стратегических партнеров и быстрого послевоенного восстановления. Продолжаем активно работать с силовым блоком, чтобы открыть доступ ко всем реестрам, которые закрыли из-за полномасштабного вторжения", - подчеркнул Федоров.

Отметим, на портале "Дія" доступен кабинет "Мое строительство". В нем отображаются все документы, в которых пользователь указан в качестве заказчика строительства.

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