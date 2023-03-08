ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Нерухомість
Дата публікації

Перевірити статус документів будівельної сфери можна на порталі "Дія": як це зробити

Перевірити статус документів будівельної сфери можна на порталі "Дія": як це зробити
Перевіряйте статус документів будівельної сфери у кабінеті Моє будівництво на порталі Дія

Тепер на порталі Дія доступний кабінет “Моє будівництво”. У ньому відображаються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ще один крок у діджиталізації будівельної сфери. Запустили на порталі "Дія" в кабінеті громадянина розділ "Моє будівництво". Там зможете знайти всі документи, де ви вказані замовником будівництва", - зазначив Федоров

Він додав, що документи відображаються незалежно від способу подання — через портал "Дія" чи ЦНАП.

Скористатися послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи. Достатньо лише мати електронний підпис.

"Важливо, щоб ваші документи були датовані не раніше липня 2020 року. Більшість доступних документів у кабінеті створені після цієї дати. Саме тоді ми запустили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Це було початком цифровізації сфери. Процес триває. Далі — більше", - підкреслив міністр.

Зазначимо, тепер у застосунку “Дія” можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. 

Автор:
Світлана Манько