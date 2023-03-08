Перевірити статус документів будівельної сфери можна на порталі "Дія": як це зробити

Тепер на порталі Дія доступний кабінет “Моє будівництво”. У ньому відображаються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ще один крок у діджиталізації будівельної сфери. Запустили на порталі "Дія" в кабінеті громадянина розділ "Моє будівництво". Там зможете знайти всі документи, де ви вказані замовником будівництва", - зазначив Федоров

Він додав, що документи відображаються незалежно від способу подання — через портал "Дія" чи ЦНАП.

Скористатися послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи. Достатньо лише мати електронний підпис.

"Важливо, щоб ваші документи були датовані не раніше липня 2020 року. Більшість доступних документів у кабінеті створені після цієї дати. Саме тоді ми запустили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Це було початком цифровізації сфери. Процес триває. Далі — більше", - підкреслив міністр.

Зазначимо, тепер у застосунку “Дія” можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.