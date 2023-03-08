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Проверить статус документов строительной сферы можно на портале "Дія": как это сделать
Теперь на портале “Дія” доступен кабинет "Моя стройка". В нем отображаются все документы, в которых пользователь указан в качестве заказчика строительства.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Еще один шаг в диджитализации строительной сферы. Запустили на портале "Дія" в кабинете гражданина раздел "Мое строительство". Там сможете найти все документы, где вы указаны заказчиком строительства", - отметил Федоров.
Он добавил, что документы отображаются независимо от способа подачи: через портал "Дія" или ЦНАП.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица. Достаточно иметь электронную подпись.
"Важно, чтобы ваши документы были датированы не ранее июля 2020 года. Большинство доступных документов в кабинете созданы после этой даты. Именно тогда мы запустили Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Это было началом цифровизации сферы. Процесс продолжается. Дальше — больше", – подчеркнул министр.
Отметим, теперь в приложении "Дія" можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.