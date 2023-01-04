У "Дії" можна знов отримати довідку з Держреєстру речових прав

Відтепер можна знов отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на порталі Дія. З початком повномасштабного вторгнення держреєстри було вимкнено з міркувань безпеки.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Повернули на портал Дія довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує, що ви — власник нерухомості", - зазначив Федоров.

За його словами, до повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців. За місяць від запуску на порталі Дія довідку отримали майже 18 тисяч разів.

"Наприклад, довідку можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви знімаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна", - наголосив міністр.

Після 24 лютого реєстри призупинили роботу в цілях безпеки. З травня вони знову працюють.

"За цей час ми покращили послугу. Тепер отримати довідку можна всього за 5 секунд", - підкреслив Федоров.

У довідці є інформація з 4 основних реєстрів нерухомості:

1. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

2. Реєстр прав власності на нерухоме майно

3. Державний реєстр іпотек

4. Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна

Вартість послуги — 30 гривень. Адміністративний збір можна сплатити карткою онлайн.

Нагадаємо, 21 грудня в застосунку “Дія” запустили програму пільгових державних кредитів на житло “єОселя” . Отримати такий кредит можна навіть під час війни.

Крім того, в застосунку “Дія” тепер українці можуть згенерувати витяг про місце проживання за кілька кліків.