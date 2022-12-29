Мінцифри запустило запис на бета-тест одразу двох послуг у "Дії"

Міністерство цифрової трансформації України 29 грудня розпочало запис охочих прийняти участь в бета-тестуванні двох послуг у "Дії".

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Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Перша послуга дозволить громадянам у "Дії" залишити заявку на заміну водійського посвідчення за кілька кліків, друга – набагато швидше отримати витяг про несудимість.

Фактично відомство повернуло функцію заміни посвідчення водія у додатку.

"Тепер, якщо змінили прізвище чи загубили водійське, не треба їхати в сервісний центр МВС. Замовляйте новий документ у "Дії". Нагадаю, що зараз ви можете взагалі не отримувати пластикове посвідчення, а користуватися лише цифровим", – зазначив Федоров.

Щодо витягу, то Мінцифри автоматизувало процес підготовки документа — тепер не потрібно вводити дані вручну. Вся потрібна інформація буде підтягуватися з реєстрів.

"До речі, витяг про несудимість — один з найпопулярніших документів серед українців. Щорічно його отримують близько 1 млн українців", — додав міністр.

Запис на бета-тест відбувається через Telegram-бот.

Нагадаємо, що застосунок "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. Більше того, створений на час війни "єДокумент" залишається дійсним у додатку "Дія" у будь-якому випадку, навіть без підключення до інтернету.