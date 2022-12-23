Водійське посвідчення у канадській Манітобі можна отримати, показавши "Дію"

У канадській провінції Манітоба можна отримати місцеве водійське посвідчення за допомогою застосунку "Дія".

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дія" в Канаді. Маємо перший кейс. Команда Мінцифри активно працює над міжнародними партнерствами. Одна з останніх домовленостей — з канадською провінцією Манітоба. Відтепер там можна отримати місцеве водійське посвідчення, просто надавши водійське в "Дії", - зазначив він.

За його словами, Мінцифри веде переговори з установами та організаціями з понад 14 країн, щоб українці могли отримувати послуги з цифровими документами у "Дії", де б вони не перебували.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 7 грудня підписав постанову №1299, якою уряд дозволив використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку "Дія" без пластикового аналога.