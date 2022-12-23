- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Водійське посвідчення у канадській Манітобі можна отримати, показавши "Дію"
У канадській провінції Манітоба можна отримати місцеве водійське посвідчення за допомогою застосунку "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Дія" в Канаді. Маємо перший кейс. Команда Мінцифри активно працює над міжнародними партнерствами. Одна з останніх домовленостей — з канадською провінцією Манітоба. Відтепер там можна отримати місцеве водійське посвідчення, просто надавши водійське в "Дії", - зазначив він.
За його словами, Мінцифри веде переговори з установами та організаціями з понад 14 країн, щоб українці могли отримувати послуги з цифровими документами у "Дії", де б вони не перебували.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 7 грудня підписав постанову №1299, якою уряд дозволив використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку "Дія" без пластикового аналога.