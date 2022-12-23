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Водительское удостоверение в канадской Манитобе можно получить, показав "Дію"
В канадской провинции Манитоба можно получить местное водительское удостоверение с помощью приложения "Дія".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Дія" в Канаде. Есть первый кейс. Команда Минцифры активно работает над международными партнерствами. Одна из последних договоренностей – с канадской провинцией Манитоба. Теперь там можно получить местное водительское удостоверение, просто предоставив права в "Дії", - отметил он.
По его словам, Минцифры ведет переговоры с учреждениями и организациями более 14 стран, чтобы украинцы могли получать услуги с цифровыми документами в "Дії", где бы они ни находились.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль 7 декабря подписал постановление № 1299, которым правительство разрешило использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.