Водительское удостоверение в "Дії" теперь можно использовать в ситуациях, в которых ранее требовался пластиковый аналог

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление № 1299, которым правительство разрешило использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Постановление вступает в силу 14 декабря. Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины сообщила 7 декабря в Facebook.

Таким образом, в Украине ввели формат диджитал first. Это означает, что в любой ситуации водитель может использовать только электронное водительское удостоверение в "Дії", даже в тех, когда раньше потребовался пластиковый аналог.

"Держи документ прямо в смартфоне и забудь о пластике. Даже во время оформления водительского удостоверения вы можете выбирать, сделать только диджитал-документ или заказать пластиковую карточку", — подчеркивают в ведомстве.

В "Дії" водительское удостоверение доступно в украиноязычной и англоязычной версиях. Права и техпаспорт имеют международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде.

Приложение "Дія" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. Более того, созданный на время войны "єДокумент" остается действительным в приложении "Дія" в любом случае, даже без подключения к интернету.