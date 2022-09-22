Украинцы в Польше могут обменять украинское водительское удостоверение за день

В Варшаве граждане Украины могут за день в подразделении ГП "Документ" заменить старое водительское удостоверение на новое. Эта процедура может занимать день, сообщил 22 сентября начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык на брифинге в Media Center Ukraine.

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"Для этого гражданину нужно физически обратиться в подразделение ГП "Документ" и подать весь пакет документов. Например, женщина изменила анкетные данные – нужна замена удостоверения, возможно, закончился срок действительности удостоверения или было повреждение документа", — резюмировал Рудык.

Отмечаем, что после приема документов они проходят проверку в Украине. Украинец в Варшаве оперативно получит свое обновленное удостоверение, если нет никаких запретов.

Рудик обратил внимание, что "если все хорошо", то вся процедура занимает всего один день.

Кроме того, водительское удостоверение и техпаспорт в "Действии" недавно начало отображаться в польском mObywatel. В конце июля Diia.pl получила официальный статус цифрового вида на жительство.

Также в конце июля вступил в силу Регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС. Изменения относятся только к лицам, пользующимся временной или надлежащей защитой в странах ЕС.