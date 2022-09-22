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Украинцы в Польше могут обменять украинское водительское удостоверение за день
В Варшаве граждане Украины могут за день в подразделении ГП "Документ" заменить старое водительское удостоверение на новое. Эта процедура может занимать день, сообщил 22 сентября начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык на брифинге в Media Center Ukraine.
"Для этого гражданину нужно физически обратиться в подразделение ГП "Документ" и подать весь пакет документов. Например, женщина изменила анкетные данные – нужна замена удостоверения, возможно, закончился срок действительности удостоверения или было повреждение документа", — резюмировал Рудык.
Отмечаем, что после приема документов они проходят проверку в Украине. Украинец в Варшаве оперативно получит свое обновленное удостоверение, если нет никаких запретов.
Рудик обратил внимание, что "если все хорошо", то вся процедура занимает всего один день.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, водительское удостоверение и техпаспорт в "Действии" недавно начало отображаться в польском mObywatel. В конце июля Diia.pl получила официальный статус цифрового вида на жительство.
Также в конце июля вступил в силу Регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС. Изменения относятся только к лицам, пользующимся временной или надлежащей защитой в странах ЕС.