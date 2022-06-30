Украинцам начнут выдавать загранпаспорта в Варшаве: прием документов уже начался

Государственное предприятие "Документ" завершает мероприятия по подготовке к началу стационарного обслуживания по приему материалов для оформления паспортных документов находящимся в Польше гражданам Украины.

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Как говорится в сообщении ГП, в настоящее время вступило в силу постановление Кабинета министров №678 от 10 июня, согласно которому этим должно заниматься размещенное за пределами Украины его обособленное подразделение - центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Работа центра в Варшаве начнется в августе по адресу: aleje Jerozolimskie, 179, торговый центр Blue City, что неподалеку от главного автовокзала.

Работать он будет с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00 с пропускной возможностью до 500 человек в день. Будет обеспечена автоматизация процессов, использование новейших информационных систем и технологий, видеонаблюдение, бесплатный Wi-Fi. Обслуживание будет как по предварительной записи в электронную очередь, так и без предварительной записи.

В то же время сейчас уже начат прием заявлений-анкет на оформление паспортов с помощью четырех программно-технических мобильных комплексов со средствами криптографической защиты информации, которые расположены в специально обустроенных микроавтобусах по месту расположения будущего центра.

Обслуживание посетителей на мобильных комплексах производится по предварительной записи в электронную очередь. График работы – такой же: с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00.

Граждане Украины, которые находятся за рубежом, смогут оформить id-карту, загранпаспорт или даже воспользоваться новой услугой оформления обоих документов одновременно.

Перечень документов для оформления id-карты и загранпаспорта стандартный - как и в тех "Паспортных сервисах", которые находятся в Украине.

Сроки оформления и выдачи документов, учитывая особенности международной логистики во время военного положения, составляют до 45 рабочих дней для обычного и до 20 рабочих дней для срочного изготовления. Стоимость услуг ориентировочно приближена к стоимости оформления документов зарубежными дипломатическими учреждениями.

Оплата услуг на мобильных комплексах производиться на месте с помощью онлайн-сервиса. Оплата наличными отсутствует. Для оплаты необходимо иметь при себе смартфон и реквизиты банковской карты.