Українцям почнуть видавати закордонні паспорти у Варшаві: прийом документів вже почався

Державне підприємство "Документ" завершує заходи з підготовки до початку стаціонарного обслуговування з прийняття матеріалів для оформлення паспортних документів громадянам України, які перебувають у Польщі.

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Як ідеться у повідомленні ДП, наразі набула чинності постанова Кабінету міністрів №678 від 10 червня, згідно якої цим має займатися розміщений за межами України його відокремлений підрозділ - центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Зазначається, що робота центру в Варшаві розпочнеться у серпні за адресою: aleje Jerozolimskie, 179, торговий центр Blue City, що розташовано неподалік головного автовокзалу.

Працювати він буде з понеділка по суботу включно з 10:00 до 19:00 та з пропускною можливістю до 500 осіб на день. Буде забезпечено автоматизацію процесів, використання новітніх інформаційних систем і технологій, відеоспостереження, безкоштовний Wi-Fi. Обслуговування буде як за попереднім записом до електронної черги, так і без попереднього запису.

Водночас зараз вже розпочато прийом заяв-анкет на оформлення паспортів за допомогою чотирьох програмно-технічних мобільних комплексів із засобами криптографічного захисту інформації, які розташовані у спеціально облаштованих мікроавтобусах за локацією майбутнього центру.

Обслуговування відвідувачів на мобільних комплексах відбувається за попереднім записом в електронну чергу. Графік роботи - такий самий: з понеділка по суботу включно з 10:00 до 19:00.

Громадяни України, які нині перебувають за кордоном, зможуть оформити id-картку, закордонний паспорт чи навіть скористатися новою послугою оформлення обох документів одночасно.

Перелік документів для оформлення id-картки та закордонного паспорта є стандартним, як і в тих "Паспортних сервісах", які знаходяться в Україні.

Строки оформлення та видачі документів, враховуючи особливості міжнародної логістики під час воєнного стану, становлять до 45 робочих днів для звичайного та до 20 робочих днів для термінового виготовлення. Вартість послуг орієнтовно наближена до вартості оформлення документів закордонними дипломатичними установами.

Оплата послуг на мобільних комплексах здійснюватися на місці за допомогою онлайн-сервісу. Оплата готівкою відсутня. Для оплати необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки.