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У Польщі з 1 липня скасовується безкоштовний проїзд на поїздах PKP Intercity для українських біженців
У Польщі транспортна компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях, з 1 липня заборонить безкоштовний проїзд для українських біженців.
Про це повідомляє прес-служба PKP Intercity.
Зазначається, що до 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати містами, розташованими по східному кордону Польщі, а також у: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешов, Перемишль, Загуж, Ярослав і Жешув.
Зокрема, з п’ятниці, 1 липня, ці поїздки відбуватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Безкоштовний проїзд для біженців з України компанія PKP Intercity запровадила ще 26 лютого поточного року.
Нагадаємо, Польща, Швейцарія, Німеччина, Болгарія та Чехія з 1 червня частково скасували право на безкоштовний проїзд для громадян України при пред'явленні ними відповідного документу.