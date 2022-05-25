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П'ять країн ЄС з червня скасовують безкоштовний проїзд для українців
Польща, Швейцарія, Німеччина, Болгарія та Чехія з 1 червня скасовують право на безкоштовний проїзд для громадян України при пред'явленні ними відповідного документу.
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Європейського союзу про підтримку України. Однак повністю оплачувати проїзд буде не обов'язково: для українців у цих державах діятиме пільговий проїзд.
Зокрема, Німеччина вводить проїзний на всі види міського транспорту в будь-якому місті та регіональних поїздах за 9 євро. У Чехії абонемент на всі види місцевого громадського транспорту обійдеться майже в 7 євро.
"Щодо Польщі, поки що інформація про скасування безкоштовного проїзду з'явилася для громадського транспорту Варшави. Щодо регіональних поїздів та міжнародного залізничного сполучення з сусідніми країнами, Польща обіцяє надати додаткове роз'яснення", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Але правила проїзду для українців у громадському транспорті країн ЄС з 1 червня можуть змінитися і в тих країнах, які поки що не заявляли про плани скасування безкоштовного проїзду, тому актуальну інформацію радять перевіряти на спеціальному сайті, створеному ЄС для українських біженців.
Джерело фото: ua.depositphotos.com