У Чехії посилять паспортний контроль для біженців із України

Чехія з 16 травня посилить паспортний контроль біженців і допомагатиме лише тим, хто рятується від війни та перетнув кордон України.

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Про це пише Euractiv.

Міністерство внутрішніх справ Чехії готується посилити паспортний контроль для біженців, які прибувають із України. Також для отримання гуманітарної допомоги заявнику потрібно мати у паспорті штамп про перетин кордону України, повідомив глава МВС Чехії Віт Ракушан.

"Це правило має застосовуватись з наступного понеділка", - заявив Ракушан.

Чеські ЗМІ повідомляють, що ці кроки є відповіддю на проблеми, пов’язані з міграцією ромів з України.

Біженцям із України в Чехії виплачують по 200 євро. Цим скористалося багато ромів: вони живуть в Угорщині, а не в Україні, але оскільки мають подвійне громадянство, звертаються за грошовою допомогою.

Біженці-роми з України часто мають подвійне громадянство і як громадяни Угорщини не мають права отримувати фінансову допомогу в Чеській Республіці, повідомив глава МВС.

"Краще, щоби до Чехії не приїжджали люди, які не мають права на допомогу", - сказав Ракушан.

Зазначимо, з 24 лютого 2022 року з України через війну виїхали понад 5,2 млн людей.

Агентство ООН з питань біженців прогнозує, що до кінця року Україну через війну з Росією можуть залишити понад 8 млн людей.