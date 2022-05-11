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В Чехии усилят паспортный контроль для беженцев из Украины
Чехия с 16 мая усилит паспортный контроль беженцев и будет помогать только тем, кто спасается от войны и пересек границу Украины.
Об этом пишет Euractiv.
Министерство внутренних дел Чехии готовится ужесточить паспортный контроль для беженцев, прибывающих из Украины. Также для получения гуманитарной помощи заявителю потребуется иметь в паспорте штамп о пересечении границы Украины, сообщил глава МВД Чехии Вит Ракушан.
"Это правило должно применяться со следующего понедельника", - заявил Ракушан.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чешские СМИ сообщают, что эти шаги являются ответом на проблемы, связанные с миграцией ромов из Украины.
Беженцам из Украины в Чехии выплачивают по 200 евро. Этим воспользовались многие ромы: они живут в Венгрии, а не в Украине, но поскольку имеют двойное гражданство, обращаются за денежной помощью.
Беженцы-ромы из Украины часто имеют двойное гражданство и, как граждане Венгрии, не имеют права получать финансовую помощь в Чешской Республике, сообщил глава МВД
"Лучше, чтобы в Чехию не приезжали люди, не имеющие права на помощь", - сказал Ракушан.
Отметим, с 24 февраля 2022 года из Украины из-за войны выехали более 5,2 млн человек.
Агентство ООН по вопросам беженцев прогнозирует, что до конца года Украину из-за войны с Россией могут покинуть более 8 млн человек.