Пять стран ЕС с июня отменяют бесплатный проезд для украинцев

Польша, Швейцария, Германия, Болгария и Чехия с 1 июня отменяют право на бесплатный проезд для граждан Украины при предъявлении ими соответствующего документа.

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Об этом сообщает официальный Telegram-канал Европейского союза о поддержке Украины. Однако полностью оплачивать проезд будет не обязательно: для украинцев в этих государствах будет действовать льготный проезд.

В частности, Германия вводит проездной на все виды городского транспорта в любом городе и региональных поездах за 9 евро. В Чехии абонемент на все виды местного общественного транспорта обойдется почти в 7 евро.

"Относительно Польши: пока информация об отмене бесплатного проезда появилась для общественного транспорта Варшавы. Что касается региональных поездов и международного железнодорожного сообщения с соседними странами, Польша обещает предоставить дополнительное разъяснение", - говорится в сообщении.

Однако правила проезда для украинцев в общественном транспорте стран ЕС с 1 июня могут измениться и в тех странах, которые пока не заявляли о планах отмены бесплатного проезда, поэтому актуальную информацию советуют проверять на специальном сайте, созданном ЕС для украинских беженцев.

Источник фото: ru.depositphotos.com