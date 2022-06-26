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В Польше с 1 июля отменяется бесплатный проезд на поездах PKP Intercity для украинских беженцев
В Польше транспортная компания PKP Intercity, специализирующаяся на междугородных пассажирских перевозках, запретит с 1 июля бесплатный проезд для украинских беженцев.
Об этом сообщает пресс-служба PKP Intercity.
Отмечается, что до 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать по городам, расположенным по восточной границе Польши, а также в: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.
В частности, с пятницы, 1 июля, эти поездки будут совершаться по общим правилам, включенным в регламент PKP Intercity.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Бесплатный проезд для беженцев из Украины компания PKP Intercity ввела еще 26 февраля текущего года.
Напомним, Польша, Швейцария, Германия, Болгария и Чехия с 1 июня частично отменили право на бесплатный проезд для граждан Украины при предъявлении ими соответствующего документа.