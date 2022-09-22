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Українці в Польщі можуть обміняти українське посвідчення водія за день
В Варшаві громадяни України можуть за день у підрозділі ДП "Документ" замінити старе посвідчення водія на нове. Ця процедура може займати день, повідомив 22 вересня начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик під час брифінгу в Media Center Ukraine.
"Для цього громадянину потрібно фізично звернутися до підрозділу ДП "Документ" і подати весь пакет документів. Наприклад, жінка змінила анкетні дані – потрібна заміна посвідчення, можливо закінчився термін дійсності посвідчення або документ було пошкоджено", — резюмував Рудик.
Зазначаємо, що після прийому документів, вони проходять перевірку в Україні. Українець у Варшаві оперативно отримає своє оновлене посвідчення, якщо немає ніяких заборон.
Рудик звернув увагу, що "якщо все добре", то вся процедура займає лише один день.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, водійське поспідчення та техпаспорт у "Дії" нещодавно почало відображатися в польському mObywatel. Наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання.
Також в кінці липня набув чинності Регламент користування українськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС. Зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом у країнах ЄС.