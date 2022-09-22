Українці в Польщі можуть обміняти українське посвідчення водія за день

В Варшаві громадяни України можуть за день у підрозділі ДП "Документ" замінити старе посвідчення водія на нове. Ця процедура може займати день, повідомив 22 вересня начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик під час брифінгу в Media Center Ukraine.

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"Для цього громадянину потрібно фізично звернутися до підрозділу ДП "Документ" і подати весь пакет документів. Наприклад, жінка змінила анкетні дані – потрібна заміна посвідчення, можливо закінчився термін дійсності посвідчення або документ було пошкоджено", — резюмував Рудик.

Зазначаємо, що після прийому документів, вони проходять перевірку в Україні. Українець у Варшаві оперативно отримає своє оновлене посвідчення, якщо немає ніяких заборон.

Рудик звернув увагу, що "якщо все добре", то вся процедура займає лише один день.

Крім того, водійське поспідчення та техпаспорт у "Дії" нещодавно почало відображатися в польському mObywatel. Наприкінці липня Diia.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання.

Також в кінці липня набув чинності Регламент користування українськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС. Зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом у країнах ЄС.